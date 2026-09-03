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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس جي كلاس 2026 في السوق السعودي

مرسيدس جي كلاس 2026
مرسيدس جي كلاس 2026
صبري طلبه

تعد مرسيدس جي كلاس واحدة من أشهر السيارات الرياضية في العالم، وتأتي بتصميم رياضي ينتمي إلى فئة سيارات SUV الفاخرة، مع إطلالة خارجية بارزة، حيث حافظت على حضورها القوي عبر أجيالها المختلفة. 

أبعاد مرسيدس جي كلاس

يبلغ طول الهيكل الخارجي نحو 4,909 مم، بينما يبلغ عرضها 1,984 مم وارتفاعها 2,048 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,890 مم، وتأتي السيارة بوزن يبلغ 2,481 كجم من دون ركاب، وبجنوط يصل قياسها إلى 22 بوصة.

 مرسيدس جي كلاس 2026 

محرك جي كلاس G 550

تقدم فئة مرسيدس G 550 بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر، مدعوم بنظام هايبرد خفيف MHEV يعمل بجهد 48 فولت، وتنتج المنظومة قوة محرك تبلغ 443 حصانًا، إلى جانب قوة كهربائية تصل إلى 20 حصانًا، بينما يبلغ عزم دوران المحرك 560 نيوتن متر، مع عزم كهربائي يصل إلى 200 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، مع نظام دفع رباعي 4WD، وتبلغ سعة خزان الوقود 75 لترًا، وعلى مستوى الأداء، تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 209 كم/س، بينما تحتاج إلى 5.3 ثانية للانطلاق من الثبات إلى 96 كم/س.

 مرسيدس جي كلاس 2026 

مرسيدس جي كلاس الفئة الأقوى تجهيزًا G 63

تأتي فئة G 63 بمستوى أعلى من الأداء من خلال محرك بنزين توين تيربو من 8 أسطوانات V8 بسعة 4.0 لتر، مع نظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 577 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران الإجمالي 850 نيوتن متر.

وتعتمد G 63 كذلك على ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع رباعي، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 20 حصانًا وعزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر، وترتفع سعة خزان الوقود في هذه الفئة إلى 100 لتر، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/س.

 مرسيدس جي كلاس 2026 

تجهيزات مرسيدس جي كلاس الداخلية

تحصل مرسيدس جي كلاس 2026 على مجموعة من التجهيزات الداخلية، إذ يتوفر مقعد الراكب الأمامي بتعديلات كهربائية مع خاصية الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، كما يأتي المقود بتصميم مكسو بالجلد مع وظائف متعددة، بينما توفر السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق تحكم مع فتحات مخصصة للصف الخلفي.

 مرسيدس جي كلاس 2026 

وتضم السيارة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخاصيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية، ونظام صوتي Burmester يضم 31 سماعة، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأول، وإضاءة داخلية محيطية.

سعر مرسيدس جي كلاس 2026 في السعودية

يبدأ سعر مرسيدس جي كلاس موديل 2026 في السوق السعودي من 952,876 ريال.

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