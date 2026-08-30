بقدرات قوية.. كم سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السوق السعودي؟

تعد مرسيدس GT كوبيه 2026 من أبرز وأغلى الإصدارات التي تقدمها العلامة الألمانية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء المرتفع، والتي تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات المتقدمة.

محرك V8 بقوة 577 حصانًا

تعتمد مرسيدس GT كوبيه 2026 على محرك بنزين V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو، ويعمل إلى جانبه نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 577 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع كليAWD .

مرسيدس GT كوبيه 2026

تسارع مرسيدس GT كوبيه 2026

تعكس أرقام الأداء الطابع الرياضي للسيارة بوضوح، إذ تستطيع مرسيدس GT كوبيه 2026 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط.

أبعاد سيارة مرسيدس GT كوبيه 2026

تأتي السيارة مرسيدس GT كوبيه 2026 بطول يبلغ 4,724 مم، وعرض 1,929 مم، وارتفاع 1,358 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,700 مم، مع وزن يتراوح بين 1,799 و2,190 كجم.

مرسيدس GT كوبيه 2026

تجهيزات مرسيدس GT كوبيه 2026

تقدم مرسيدس GT كوبيه 2026 مقاعد رياضية مزودة بتعديلات كهربائية وذاكرة، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك لكل من السائق والراكب الأمامي، كما يأتي المقود بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وتسخين وتفاصيل من ألياف الكربون.

وتحصل مرسيدس GT كوبيه 2026 على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 11.9 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما توجد شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من Burmester، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

مرسيدس GT كوبيه 2026

مرسيدس GT كوبيه 2026 وتجهيزات السلامة والأمان

تضم السيارة مرسيدس GT كوبيه 2026 مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة للتحذير من التصادم الأمامي والفرملة الطارئة الذاتية، ووسائد هوائية للحماية.

وتعتمد مرسيدس GT كوبيه 2026 كذلك على مجموعة من الأنظمة التي تساعد السائق في متابعة محيط السيارة، وتشمل مراقبة المنطقة العمياء ومراقبة إجهاد السائق وقراءة إشارات السرعة، إضافة إلى كاميرا بزاوية 360 درجة، إلى جانب مثبت سرعة متكيف ومساعد البقاء في المسار والتحذير من مغادرة المسار.

سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السعودية

يبلغ سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السوق السعودي نحو 1,062,338 ريال سعودي.