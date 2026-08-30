قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة بيراميدز في معسكر مباراة المصري بالدوري
مصر والصين.. تحالف اقتصادي في قلب التحولات الإقليمية وتعزيز التعاون والإستثمار
خسرت أصدقائي بعد فقدان بصري.. مارك مراد يكشف قصة اختراع تطبيق لمساعدة المكفوفين
هشام إبراهيم يحسم الجدل حول قناة السويس ومقايضة الديون: لا طرح أو رهن للأصل السيادي
ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الروسي على كييف إلى 52 مصابا و 38 قتيلا
ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي
قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مدخل قرية المغير برام الله
إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات
10 مليارات دولار استثمارات وأكثر من 3000 شركة.. كيف يمكن لمصر تعظيم الشراكة مع الصين؟
خبير اقتصادي يحسم الجدل حول مبادلة الديون: قناة السويس ليست ضمن الطروحات الحكومية
حالة اختناق واحدة.. الصحة: السيطرة على حريق محدود داخل مبنى مستشفى حميات إمبابة
أمين الفتوى: النبي لم يأمر بالختان ولم يفعله ببناته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات قوية.. كم سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السوق السعودي؟

مرسيدس GT كوبيه 2026
مرسيدس GT كوبيه 2026
صبري طلبه

تعد مرسيدس GT كوبيه 2026 من أبرز وأغلى الإصدارات التي تقدمها العلامة الألمانية في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الفاخرة ذات الأداء المرتفع، والتي تجمع بين التصميم الرياضي والتجهيزات المتقدمة.

محرك V8 بقوة 577 حصانًا

تعتمد مرسيدس GT كوبيه 2026 على محرك بنزين V8 سعة 4.0 لتر مزود بشاحني تيربو، ويعمل إلى جانبه نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 577 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 800 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع كليAWD .

مرسيدس GT كوبيه 2026

تسارع مرسيدس GT كوبيه 2026

تعكس أرقام الأداء الطابع الرياضي للسيارة بوضوح، إذ تستطيع مرسيدس GT كوبيه 2026 الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط. 

أبعاد سيارة مرسيدس GT كوبيه 2026

تأتي السيارة مرسيدس GT كوبيه 2026 بطول يبلغ 4,724 مم، وعرض 1,929 مم، وارتفاع 1,358 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,700 مم، مع وزن يتراوح بين 1,799 و2,190 كجم. 

مرسيدس GT كوبيه 2026

تجهيزات مرسيدس GT كوبيه 2026

تقدم مرسيدس GT كوبيه 2026 مقاعد رياضية مزودة بتعديلات كهربائية وذاكرة، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك لكل من السائق والراكب الأمامي، كما يأتي المقود بكسوة جلدية، مع وظائف متعددة وتسخين وتفاصيل من ألياف الكربون. 

وتحصل مرسيدس GT كوبيه 2026 على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 11.9 بوصة، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما توجد شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من Burmester، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

مرسيدس GT كوبيه 2026

مرسيدس GT كوبيه 2026 وتجهيزات السلامة والأمان 

تضم السيارة مرسيدس GT كوبيه 2026 مجموعة من أنظمة الحماية ومساعدة السائق، من بينها المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر أنظمة للتحذير من التصادم الأمامي والفرملة الطارئة الذاتية، ووسائد هوائية للحماية.

وتعتمد مرسيدس GT كوبيه 2026 كذلك على مجموعة من الأنظمة التي تساعد السائق في متابعة محيط السيارة، وتشمل مراقبة المنطقة العمياء ومراقبة إجهاد السائق وقراءة إشارات السرعة، إضافة إلى كاميرا بزاوية 360 درجة، إلى جانب مثبت سرعة متكيف ومساعد البقاء في المسار والتحذير من مغادرة المسار.

سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السعودية

يبلغ سعر مرسيدس GT كوبيه 2026 في السوق السعودي نحو 1,062,338 ريال سعودي.

مرسيدس مرسيدس GT مرسيدس GT كوبيه مرسيدس GT كوبيه 2026 سعر مرسيدس GT كوبيه 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة المنصورة يشارك باجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات بالتوسع في التحول الرقمي والانتهاء مبكرًا من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب

اليوم العالمي للسرد القرآني.. دار براعم الرحمة تشهد ختم القرآن كاملًا خلال 6 ساعات

اليوم العالمي للسرد القرآني.. السويس تشهد ختم القرآن كاملًا خلال 6 ساعات

التطعيم

«الصحة» تستهدف تطعيم 21 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألماني.. حملات طرق الأبواب تصل للمنازل والمدارس

بالصور

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»
هيفاء وهبي فى مأزق بسبب صور كليب «نوغا»

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد