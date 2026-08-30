قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأكسجين انفصل عنها.. فتاة تتهم مستشفى بارتكاب خطأ طبي تسبب في تدهور حالة شقيقتها
هل تصل الطماطم إلى 50 جنيهًا؟ شعبة الخضار تحسم الجدل وتكشف موعد تحرك الأسعار
محمد صلاح العزب يكشف تفاصيل مشروع «القصة الكاملة»: قصة جديدة كل شهر
بعد ثبات أكثر من شهر.. ارتفاع سعر الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
إلهام شاهين تسخر من شائعة وفاتها بحادث سير: المرحومة ترسل لكم سلاماتها
كارثة مهنية.. إعلامي يفتح النار على كريم شحاتة بسبب تصريحات مباراة الأهلي وزد
الوضع آمن تمامًا.. تاج الدين يحسم الجدل بشأن السالمونيلا والبيض والدواجن
الطقس اليوم.. استمرار انخفاض الحرارة مصحوبة برياح وأمواج البحر تظل مضطربة
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الجو بداية من اليوم
مصرع شخص وإصابة 8 في حادث انقلاب تاكسي بمرسى مطروح
خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود
مصاريف الجنازة من التأمينات.. اعرف قيمة المبلغ وخطوات صرفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. كامارو RS 1973 تعود للأضواء بمحرك 680 حصانا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية.. بتصميم SUV رياضي
تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال EQE موديل 2026، التي تجمع بين التصميم الرياضي والهوية الفاخرة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

كامارو RS 1973 تعود للأضواء بمحرك 680 حصاناً.. صور
تعود السيارة كامارو RS 1973 إلى الأضواء بعد خضوعها لعملية تطوير شاملة نفذتها إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تعديل السيارات، لتظهر مجددًا بصورة تجمع بين ملامحها الكلاسيكية وقدرات الأداء الحديثة، وذلك للمشاركة في معرض سيما، إلى جانب دخولها منافسات OPTIMA Ultimate Street Car، لتخوض تجربة مختلفة على الحلبات والطرق المخصصة للسباقات.

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو
كشفت المكسيك رسميا عن نموذج Olinia Uno، أول سيارة كهربائية تحمل علامة محلية بالكامل، في مشروع يستهدف تقديم وسيلة نقل حضرية منخفضة التكلفة، مع الاعتماد على القدرات الهندسية والتصنيعية المكسيكية.

إم جي تقدم هيكتور توماهوك الرياضية الجديدة.. عالميًا
تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق الهندي، من خلال طرح نسختها الجديدة هيكتور توماهوك، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما
تحولت حياة شاب بلجيكي من العمل في مجال بيع السيارات إلى الانضمام رسميا للعائلة المالكة، بعدما أثبت تحليل للحمض النووي أنه الابن البيولوجي للأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا فيليب.

فيراري CZ26.. تحفة استثنائية تعيد تعريف مفهوم البرلينيتا الرياضية
كشفت شركة فيراري عن أحدث مشروعاتها ضمن برنامج السيارات الخاصة «One-Off»، وهي Ferrari CZ26 التي جرى تطويرها خصيصا لأحد العملاء الأمريكيين، تحت إشراف مركز فيراري للتصميم بقيادة فلافيو مانزوني.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار
يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية، إلى جانب بلد المنشأ والتجميع، واختلاف عناصر التصميم أيضًا، ومنها فئة الكروس أوفر الرياضية الشهيرة.

مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟
تقدم بي واي دي سيارتها XIA في الأسواق العالمية ضمن فئة الميني فان العائلية كبيرة الحجم، وتجمع السيارة بين محرك بنزين ومنظومة دفع كهربائية ضمن نظام هايبرد قابل للشحن، إلى جانب مجموعة من التجهيزات وأنظمة مساعدة السائق ووسائل الحماية.

المواصفات الكاملة لسيارة روكس 01 موديل 2026 العملاقة.. صور
تعد روكس 01 من أبرز النماذج التي قدمتها العلامة الصينية، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، تندرج ضمن السيارات الفاخرة ذات القدرات المناسبة للقيادة على الطرق المختلفة، حيث تواصل حضورها ضمن موديلات 2026 المطروحة عالميًا.

سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية.. بتصميم SUV رياضي
تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال EQE موديل 2026، التي تجمع بين التصميم الرياضي والهوية الفاخرة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السعودية أخبار السيارات أخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة رسميًا يوم جمعة.. انطلاق التوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

ايتن عامر

الفاتورة صدمت الجميع.. أيتن عامر تثير الجدل بسؤال عن مديونيات شركة الكهرباء

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

المتهم

سيب الأوردر جوه السوبر ماركت | سقوط بطل حادث النصب الصادم في المنيل

سعر الذهب

نزل 1120 جنيها.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ورابطها وتفاصيلها|ماذا أعلنت التعليم؟

السيدة والفتاة

اعتداء لفظي وجسدي.. سيدة تنهال على فتاة بالضرب والعض داخل ميكروباص وتشوه وجهها

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهارده؟

سعر الدولار اليوم الأحد 30 أغسطس 2026.. الأخضر بكام النهاردة؟

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: يحرم على الموظف الانتفاع بالمعلومات الخاصة بالشركة.. شروط صلاة الجنازة على الغائب

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صلاة الحاجة وكيفيتها.. وماهي الزكاة على الأموال الناتجة عن وثائق التأمين..و هل وضع الزروع والزهور على المدفن تخفف من عذاب القبر

إمام عاشور

عموتة يحدد البرنامج وموقف المصابين.. هل يعود إمام عاشور للأهلي أمام سموحة؟

بالصور

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

أسعار سيتروين C4 موديل 2022 المستعملة في مصر

سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022
سيتروين C4 موديل 2022

فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

إطلالة صيفية.. هند صبري تستعرض رشاقتها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فيديو

الإعلامي أحمد موسى

في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

السيارة Olinia Uno

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد