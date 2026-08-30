أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. كامارو RS 1973 تعود للأضواء بمحرك 680 حصانا

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سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية.. بتصميم SUV رياضي

تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال EQE موديل 2026، التي تجمع بين التصميم الرياضي والهوية الفاخرة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

كامارو RS 1973 تعود للأضواء بمحرك 680 حصاناً.. صور

تعود السيارة كامارو RS 1973 إلى الأضواء بعد خضوعها لعملية تطوير شاملة نفذتها إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة في تعديل السيارات، لتظهر مجددًا بصورة تجمع بين ملامحها الكلاسيكية وقدرات الأداء الحديثة، وذلك للمشاركة في معرض سيما، إلى جانب دخولها منافسات OPTIMA Ultimate Street Car، لتخوض تجربة مختلفة على الحلبات والطرق المخصصة للسباقات.

المكسيك تدخل سباق السيارات الكهربائية.. Olinia Uno بسعر يبدأ من 150 ألف بيزو

كشفت المكسيك رسميا عن نموذج Olinia Uno، أول سيارة كهربائية تحمل علامة محلية بالكامل، في مشروع يستهدف تقديم وسيلة نقل حضرية منخفضة التكلفة، مع الاعتماد على القدرات الهندسية والتصنيعية المكسيكية.

إم جي تقدم هيكتور توماهوك الرياضية الجديدة.. عالميًا

تواصل إم جي الصينية تعزيز تواجدها في السوق الهندي، من خلال طرح نسختها الجديدة هيكتور توماهوك، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما

تحولت حياة شاب بلجيكي من العمل في مجال بيع السيارات إلى الانضمام رسميا للعائلة المالكة، بعدما أثبت تحليل للحمض النووي أنه الابن البيولوجي للأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا فيليب.

فيراري CZ26.. تحفة استثنائية تعيد تعريف مفهوم البرلينيتا الرياضية

كشفت شركة فيراري عن أحدث مشروعاتها ضمن برنامج السيارات الخاصة «One-Off»، وهي Ferrari CZ26 التي جرى تطويرها خصيصا لأحد العملاء الأمريكيين، تحت إشراف مركز فيراري للتصميم بقيادة فلافيو مانزوني.

أرخص 5 سيارات كروس أوفر «زيرو» في مصر.. اعرف الأسعار

يضم سوق السيارات المصري الكثير من السيارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية، إلى جانب بلد المنشأ والتجميع، واختلاف عناصر التصميم أيضًا، ومنها فئة الكروس أوفر الرياضية الشهيرة.

مساحة عائلية ومحرك هايبرد.. ماذا تقدم بي واي دي XIA الجديدة؟

تقدم بي واي دي سيارتها XIA في الأسواق العالمية ضمن فئة الميني فان العائلية كبيرة الحجم، وتجمع السيارة بين محرك بنزين ومنظومة دفع كهربائية ضمن نظام هايبرد قابل للشحن، إلى جانب مجموعة من التجهيزات وأنظمة مساعدة السائق ووسائل الحماية.

المواصفات الكاملة لسيارة روكس 01 موديل 2026 العملاقة.. صور

تعد روكس 01 من أبرز النماذج التي قدمتها العلامة الصينية، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، تندرج ضمن السيارات الفاخرة ذات القدرات المناسبة للقيادة على الطرق المختلفة، حيث تواصل حضورها ضمن موديلات 2026 المطروحة عالميًا.

سعر مرسيدس EQE موديل 2026 في السعودية.. بتصميم SUV رياضي

تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في سوق السيارات الكهربائية من خلال EQE موديل 2026، التي تجمع بين التصميم الرياضي والهوية الفاخرة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.