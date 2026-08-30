استياء لدى السفير الأمريكي من المستوطنين.. ودراسة بنقل جزء من قوة إسرائيل للضفة

كشفت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن مصادر مطلعة صرحت لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة

حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية.

وذكرت أن ذلك يأتي في ظل عنف وإجرام المستوطنين اليهود الصهاينة وما يقومون به من أعمال تخريبية واسعة لقرى وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الجيش الإسرائيلي المحتل يزعم استياءه من المستوطنين

كما قالت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن مصادر بالجيش الإسرائيلي أن هاك مخاوف من أن أطرافا بالحكومة المتطرفة معنية بالتصعيد بالضفةالغربية لاعتبارات سياسية.

تابعت يسرائيل هيوم عن مصادر بالجيش الإسرائيلي: لن ندعم أي خطوات في الضفة الغربية لا تفرضها الوقائع على الأرض.

السفير الأمريكي مستاء من المستوطنين

فيما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي: أن نصف مليون إسرائيلي في الضفة مشمئزون من مجموعة مشاغبين يوصفون خطأ بالمستوطنين.

أضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل: هناك إجماع في إسرائيل على إدانة العنف في الضفة الغربية وما يقوم به مستوطنون.