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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تتهم واشنطن بدراسة استخدام أسلحة نووية في أوروبا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا
محمد على

قال السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية أندريه بيلوسوف، إن استراتيجيين عسكريين أمريكيين يدرسون بجدية احتمال استخدام الأسلحة النووية في مسرح العمليات الأوروبي.

وأضاف أن محاولات واشنطن فتح نقاش حول الأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية تهدف، بحسب موسكو، إلى صرف الانتباه عن الترسانة الأمريكية في أوروبا وبرامج الصواريخ النووية.

من جانبه، قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في مقابلة نشرتها صحيفة بيلد في 29 أغسطس، إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية ضد أوكرانيا أو تهاجم حلف الناتو، وأن خيار موسكو الوحيد لتصعيد حربها هو التعبئة.

قال ستوب: "أولاً، لدي معلومات استخباراتية. وثانياً، لدينا قوة ردع، وهذه القوة أقوى من قوة أي قوة عسكرية أخرى في العالم. ليس من المنطقي لأي قوة في العالم أن تختبر مدى قوة هذا التحالف.".

وقال إن روسيا تعاني أيضاً من خسائر فادحة لا تسمح لموسكو بفتح جبهة ثانية ضد دولة أوروبية أخرى، ولا تستطيع حشد ما يكفي من القوات للقيام بذلك.

قال ستوب إن الخوف من أن تقوم روسيا بتصعيد حربها أو توسيع نطاقها هو هدف التضليل الروسي ، رافضاً المخاوف ولكنه لا يزال يدعو أوروبا إلى "الاستعداد للأسوأ من أجل منعه".

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