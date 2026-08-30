استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه في قصف إسرائيلي على حي الأمل

أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد شخص متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على حي الأمل بمدينة خان يونس مساء السبت.

يأتي ذلك فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف أمس السبت قائداً في حركة "حماس" داخل مجمع أحد مستشفيات غزة، بينما أفادت السلطات الصحية في القطاع بأن ضربات إسرائيلية في أماكن أخرى أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

ويأتي ذلك في أحدث أعمال العنف التي يشهدها القطاع الذي دمرته الحرب، رغم سريان وقف لإطلاق النار تدعمه الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2025، بينما تواصل إسرائيل استهداف فلسطينيين تقول إنهم عناصر مسلحين.

زعم الجيش الإسرائيلي المحتل أنه استهدف قيادياً في حركة حماس تواجد داخل مجمع" مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، لكنه لم يتمكن من التأكيد ما إذا كان قد قتل في الغارة.

وأوضح الجيش أن القائد الذي لم يذكر اسمه، كان يقود "هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين"، وقد استهدف في مبنى مجاور لمباني المستشفى.

وقال مدير مستشفى شهداء الأقصى رائد حسين " تم استهداف مستشفى شهداء الأقصى في مخزن صغير للمستهلكات الذي يستخدم داخل المستشفى، لا وجود لأضرار بشرية كبيرة باستثناء أربع إصابات بسيطة وصلت إلى قسم الطوارئ"، مشيراً إلى أن "الاستهداف أحدث أضراراً مادية جسيمة".

وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية من الموقع خزانات مياه متضررة على سطح مبنى وحطاماً متناثراً في الأسفل.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه اتخذ خطوات لـ"التقليل من المخاطر على المدنيين"، مضيفاً أنه حذر السلطات الطبية في غزة قبل يومين من "وقف استخدام المنشآت الطبية لأغراض أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد شخص واحد بنيران إسرائيلية في المنطقة الشرقية من المدينة.

وزعم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقق من تلك التقارير.