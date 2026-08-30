في فترة النقاهة.. نشأت الديهي يطمئن الجمهور على صحة أحمد موسى

طمأن الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري ومتابعي الإعلامي أحمد موسى على حالته الصحية، مؤكدًا تعافيه التام وخروجه من المستشفى وعودته إلى منزله بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

وقال «الديهي»، خلال برنامجه بالورقة والقلم، الذي يقدمه على قناة «Ten»: «أحمد موسى في بيته صحيح سليم معافى يكمل علاجه في فترة النقاهة».

واستنكر الإعلامي نشأت الديهي، حملات التشفي وما تعرض له الإعلامي أحمد موسى أثناء فترة مرضه، متسائلاً: هل المجتمع المصري أصبح قاسيًا؟!.. هل المجتمع المصري تغير .. هل الإخوان أثروا في قشرة المجتمع؟!.