أشرف خضر: مش هدرب الإسماعيلي تاني بعد هجوم الجماهير عليا

أكد أشرف خضر، المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم العودة لتولي القيادة الفنية للفريق في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من جانب الجماهير كان سببًا رئيسيًا في قراره.

وأوضح خضر، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه شعر بحالة من الاستياء عقب الأحداث التي شهدتها الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن ما تعرض له جعله يعيد حساباته بشأن الاستمرار مع النادي.

وشدد المدير الفني السابق للإسماعيلي على أنه لن يعود إلى الفريق مجددًا في حال استمرار الأوضاع الحالية، متمنيًا للنادي وجماهيره التوفيق خلال المرحلة المقبلة.