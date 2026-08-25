الإسماعيلي يكشف موقفه من إيقاف القيد ودعم الأهلي والزمالك

أكد محمد رائف، رئيس النادي الإسماعيلي، أن إدارة النادي تلقت اتصالات من عدد من الأندية الراغبة في دعم «الدراويش»، من خلال إمداد الفريق بلاعبين على سبيل الإعارة، وعلى رأسها الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي.

وأوضح رائف، في تصريحات إذاعية، أن الإسماعيلي يترقب إنهاء أزمتي اللاعب محمد بن حماسة ونادي النجوم، باعتبارهما القضيتين المتبقيتين أمام النادي من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد.

وأشار إلى أن إدارة الإسماعيلي تعمل على إنهاء الملف قبل شهر يناير المقبل، معربًا عن تفاؤله بإمكانية رفع العقوبة والاستفادة من دعم الأندية الراغبة في مساندة الفريق.

وشدد رئيس الإسماعيلي على صعوبة تقييم الفريق من خلال مباراة واحدة، خاصة أن النادي لم يتمكن من إبرام صفقات جديدة للموسم الرابع على التوالي، مؤكدًا ثقته في اللاعبين الحاليين وقدرتهم على تحمل المسؤولية.

وأضاف أن النادي يعمل بالتوازي على تطوير قطاع الناشئين وإعادة النظر في عقود اللاعبين، مع تفهمه لحالة القلق التي يعيشها جمهور الإسماعيلي بسبب وضع الفريق الحالي.

وفيما يتعلق بمشروع دمج النادي، أكد رائف رفض الإسماعيلي للمشروع، مشيرًا إلى أن «الدراويش» يمتلك هوية وتاريخًا ورخصة خاصة بالنادي، وهو ما يجعل فكرة الدمج غير مقبولة من جانب الإدارة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الإسماعيلي يعمل حاليًا على طرح عدد من المشروعات الاستثمارية المتعلقة بالنادي وملعبه، مع التشديد على أن الهدف الأساسي هو إنهاء القضايا العالقة ورفع إيقاف القيد قبل يناير المقبل.