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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغازي حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري

محمد الغازي
محمد الغازي
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء 26 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري أور».

محمد الغازي يقود طاقم التحكيم

ووفقًا لما جاء في التصميم الرسمي، أسندت اللجنة مهمة حكم الساحة إلى محمد الغازي، على أن يعاونه يوسف البساطي وأحمد توفيق طلب كحكمين مساعدين.

ويتولى عمرو السيد مهمة الحكم الرابع خلال اللقاء، بينما يدير غرفة تقنية الفيديو «VAR» الحكم وائل فرحان، ويعاونه شريف عبد الله كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

وسبق لـ محمد الغازي إدارة مباريات مهمة في الدوري المصري، من بينها مواجهة الزمالك وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي قاد خلالها طاقم التحكيم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء 26 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة بدايته القوية بالموسم الجديد، بينما يبحث البنك الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

طاقم التحكيم كاملًا

وجاء طاقم تحكيم المباراة وفقًا للتصميم المعلن على النحو التالي:

حكم الساحة: محمد الغازي.

الحكم المساعد الأول: يوسف البساطي.

الحكم المساعد الثاني: أحمد توفيق طلب.

الحكم الرابع: عمرو السيد.

حكم تقنية الفيديو: وائل فرحان.

حكم مساعد تقنية الفيديو: شريف عبد الله.

وتأتي المباراة ضمن الجولة الثانية من منافسات «دوري أور» في موسم 2026-2027، وسط ترقب جماهيري كبير لمواصلة منافسات البطولة بعد انطلاق الموسم الجديد.

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