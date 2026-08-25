شوبير ينتقد تعلق جماهير الزمالك ببيزيرا: النادي أكبر من أي لاعب

علق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل الدائر بشأن مستقبل لاعب الزمالك البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، منتقدًا حالة التعلق الجماهيري بعودته، ومؤكدًا أن القلعة البيضاء أكبر من أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية.

وأضاف أن بيزيرا لم يكن معروفًا قبل انضمامه للزمالك، لكنه خرج مؤخرًا في بث مباشر لمدة نصف ساعة ليؤكد أنه لن يعود للفريق، رغم مناشدات الجماهير.

وتابع شوبير: «إن شاء الله عنك ما رجعت.. الزمالك لن يقف عليك، فما هذه الحالة الغريبة من الاستجداء؟».

وشدد شوبير على أن الزمالك لا يقف على لاعب أو حتى بطولة، وأن النادي أكبر من بيزيرا أو غيره.

طالب الجماهير بعدم الاهتمام المبالغ فيه باللاعب، مؤكدًا أن الزمالك وجمهوره هما من منحاه الشهرة والفرصة.

وختم أن اللاعب جيد، لكن قيمته لا تعلو على قيمة النادي، وأن عودته دون استعداد لن تفيد الفريق.