وزير الداخلية الباكستاني: حققنا "تقدماً كبيراً" مع إيران في المحادثات بشأن الحرب

قال وزير الداخلية الباكستاني اليوم الثلاثاء، في ختام زيارة إلى طهران، إن باكستان وإيران أحرزتا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التي ركزت على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وعلى سبيل السلام.

وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني بشأن الاجتماع بين رئيس أركان الجيش الباكستاني، عاصم منير، والقيادة الإيرانية، أن المحادثات بين الجانبين ركزت على تدابير لمنع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، والإنهاء السريع للنزاع.

كما ذكر البيان أن الجانبين تبادلا أيضاً وجهات النظر حول السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع.

وتابع وزير الداخلية محسن نقوي، الذي رافق منير إلى طهران، في منشور على موقع X: “لقد شارك الرئيس الإيراني بصراحة وجهة نظر حكومته، وكان بيننا تبادل بناء للغاية حول القضايا المطروحة”.

وأفادت وكالة رويترز أمس الاثنين أن منير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيارته لطهران.

حذّر ترامب الأسبوع الماضي من عواقب اقتصادية على أي دولة تقدّم "أي نوع من الدعم لإيران" في إطار سعيه لعزلها. وردّت إيران بدورها بوقف جميع صادرات النفط من الخليج.