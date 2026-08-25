تريزيجيه: هذا موقفي من الاعتزال الدولي.. ونصحت صلاح بالانتقال إلى طرابزون

تحدث محمود حسن تريزيجيه، لاعب الرياض السعودي ومنتخب مصر، عن تجربته في الدوري السعودي، مؤكدًا سعادته بالأجواء داخل النادي وبوجود الجماهير المصرية في مختلف الملاعب.

وقال تريزيجيه، إنه لا يفكر في الاعتزال الدولي، مشددًا على استعداده الدائم لتمثيل منتخب مصر، مضيفًا: «عمري 31 سنة وتحت أمر المنتخب دائمًا».

وكشف تريزيجيه، أن مسؤولي طرابزون سبور تواصلوا معه قبل التفاوض مع محمد صلاح، موضحًا أنه نصح قائد المنتخب بالانتقال إلى النادي التركي، خاصة أنه يعرفه جيدًا من تجربته السابقة.

وأضاف: «محمد صلاح بمثابة أخي، ونصحته بالذهاب إلى طرابزون لأنه فريق قوي»، لكنه شدد على أن لكل لاعب قراراته وظروفه الخاصة، ولا يجب الضغط على اللاعبين لتكرار تجربة صلاح.

كما أشاد تريزيجيه بالتنظيم في الدوري السعودي، مستفيدًا من تجاربه السابقة في إنجلترا وتركيا، قبل أن يتحدث عن كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أنه «أفضل لاعب في التاريخ» ويمثل إضافة لأي فريق يلعب معه.