إسلام عيسى يكشف لحظة انهياره بعد ضياع حلم المونديال: شعرت أن الحياة توقفت

كشف إسلام عيسى، لاعب سيراميكا كليوباترا، تفاصيل معاناته بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن الإصابة كانت ضربة قاسية له، خاصةً أنها حرمته من تحقيق حلم المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم.

إسلام عيسى: الإصابة حرمتني من حلم كأس العالم.. وسأعود أقوى

وأوضح اللاعب، خلال ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج «ملعب أون» عبر قناة “أون سبورتس”، أنه كان يأمل في أن تكون إصابته أقل خطورة، قبل أن تحسم الفحوصات الطبية التي خضع لها في إسبانيا الأمر.

وقال إسلام عيسى: «كان عندي أمل كبير إنها تطلع إصابة بعيدة عن الرباط الصليبي، لكن بعد ما رحنا إسبانيا وعملنا الأشعة وتأكدت الإصابة، شعرت إن الحياة توقفت بسبب ضياع فرصة المشاركة في كأس العالم».

وأشار لاعب سيراميكا إلى أن غيابه عن المونديال كان مؤلمًا، بعدما كان يتمنى أن يكون ضمن قائمة الفراعنة ويساهم في إسعاد الجماهير المصرية.

وأضاف: «كان نفسي أكون جزءًا من اللاعبين اللي فرحت الجماهير المصرية في كأس العالم، وكل الجماهير اللي بتقابلني بتدعمني وبتقول لي كان نفسنا تكون موجود في كأس العالم».

ووجه إسلام عيسى رسالة شكر إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن دعمه له خلال فترة الإصابة كان له تأثير كبير عليه، قائلًا: «أشكر كابتن حسام حسن على كل ما فعله معي وما زال يفعله، وكلامه دائمًا مؤثر بالنسبة لي».

وتحدث اللاعب عن أبرز نجوم المنتخب الذين لفتوا أنظاره خلال البطولة، مشيدًا بالمستويات التي قدمها زيكو وإمام عاشور ومحمد صلاح ومصطفى شوبير، كما أشار إلى أنه كان ينتظر ظهور عمر مرموش بصورة أقوى خلال منافسات كأس العالم.

وعن وضع سيراميكا كليوباترا، أكد إسلام عيسى أن خسارة الفريق أمام القناة في الجولة الأولى من الدوري لم تكن انعكاسًا حقيقيًا لمجريات المباراة، موضحًا أن فريقه سيطر على فترات كبيرة وأهدر العديد من الفرص.

وقال: «الهزيمة لا تعبر عن سير المباراة، لأننا كنا بنستحوذ وأهدرنا فرص كتير، لكن دي كرة القدم، ولازم نرجع أقوى ونعوض في المباراة الجاية».

وكشف إسلام عيسى عن رد فعل علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا، عقب الخسارة، مؤكدًا أن المدرب لم يصدق النتيجة في البداية، قبل أن يفضل الانتظار لليوم التالي لمناقشة اللاعبين في الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء.

واختتم اللاعب حديثه بالتأكيد على أن هدفه الحالي هو استكمال برنامجه التأهيلي بأفضل صورة ممكنة، والعودة إلى الملاعب أقوى، رغم صعوبة الإصابة التي حرمته من الظهور مع منتخب مصر في كأس العالم.