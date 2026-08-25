خبير عسكري: القصف الإسرائيلي مستمر.. والمفاوضات لم تُسفر عن انسحاب من الجنوب اللبناني

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد إلياس فرحات، إن ما يجري في جنوب لبنان يعكس انتقالاً إلى مرحلة من التوسع الإسرائيلي التدريجي، رغم توقف القصف في العمق اللبناني بعد إعلان وقف إطلاق النار، موضحاً أن المناطق القريبة من خط التماس ما زالت تشهد قصفاً وعمليات توغل وقضم للقرى.

وأشار فرحات، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل تتجنب في الوقت الراهن تفجير مواجهة شاملة، خشية اتساع الاشتباكات ووصولها إلى شمالها واحتمال تدخل إيران، لذلك تعتمد سياسة التقدم البطيء والسيطرة على مناطق جديدة، تحت ذريعة منع حزب الله من إعادة بناء قدراته.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية تحمل رسائل عسكرية وتفاوضية إلى بيروت وحزب الله، لافتاً إلى أن جولات التفاوض السبع في روما لم تفضِ، حتى الآن، إلى أي نتيجة أو استعداد إسرائيلي للانسحاب، مقابل استمرار الضغوط على الجانب اللبناني.