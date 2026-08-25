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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء : منظومة الطلاب الوافدين تعزز أطر التعاون بين مصر ومختلف دول العالم

مدبولي
مدبولي
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، والسفير/ وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتورة غادة عبدالباري، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في دعم وتعزيز أطر التعاون والروابط الثقافية والعلمية بين مصر ومختلف دول العالم، واعتبارها أحد أدوات قوة مصر الناعمة، فضلا عن مساهماتها في جذب المزيد من العملة الصعبة.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للطلاب الوافدين، وخاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات للدراسة في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، وكذا إجراءات القبول بالجامعات المصرية، سعياً لجعل مصر مركزا إقليميا وعالميا للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تطوير منظومة الطلاب الوافدين، سواء ما يتعلق بتوحيد مسارات القبول والموافقة بين الوزارة والجامعات، أو ما يتعلق بأوجه تعزيز مكانة مصر كوجهة ومركز إقليمي وعالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات وتقليل زمن الموافقات والإجراءات للطلاب الراغبين في الدراسة بمصر.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الوزارة تستهدف من خلال برنامج تنفيذي متكامل زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وتعظيم العائد الاقتصادي من خلال هذه المنظومة، وذلك من خلال استهداف العديد من الأسواق والدول، وتعزيز دور المكاتب الثقافية والمراكز الإقليمية والأفرع بالخارج، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والفعاليات الدولية للتعريف والتسويق لتجربة الدراسة بالجامعات المصرية، وإعداد مجموعة من الحزم والبرامج الأكاديمية وخطط التسويق، التي تسهم في تحقيق المزيد من تلك الأهداف المرجوة، موضحاً أن الوزارة من خلال هذا البرنامج المتكامل تستهدف تحقيق نمو في أعداد الطلاب الجدد بنسبة تصل إلى 150% خلال السنوات الخمس القادمة.

وتناول الوزير جهود التوسع فى إتاحة أفرع للجامعات المصرية بالخارج، موضحاً أن إجمالي المستهدف في هذا الإطار خلال السنوات الخمس القادمة يصل إلى 30 ألف طالب.  
  
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التي تم التوافق عليها مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بحصول طلاب مبادرة "ادرس فى مصر" على التأشيرات، وكذا ما يتعلق بتيسيرات إجراءات القبول فى الجامعات، وذلك بما يسهم فى زيادة أعداد الطلاب المقبولين فى الجامعات المصرية.

وقدم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، خلال الاجتماع، شرحا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لمساندة راغبي الالتحاق بمبادرة "ادرس فى مصر"، مؤكداً أن الوزارة تدعم هذه المبادرة، وأنه سيتم تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتيسير حصول الطلاب على التأشيرات المطلوبة.

الوزراء مدبولي التعليم رئيس الوزراء

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