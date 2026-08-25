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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زملكاوي وخسرنا الدوري.. مصطفى يونس يوجّه رسالة قوية لـ إمام عاشور

امام عاشور
امام عاشور
علا محمد

وجه مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، رسالة قوية لـ إمام عاشور نجم المارد الأحمر، منتقدا تصرفاته منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية: «إمام زملكاوي وطلع قال الكلام ده وهو بيدور على مصلحته والمرتبات بوظت أوضة اللبس وخسرتنا الدوري».

ورد جمال عبدالحميد، أن إمام من اللاعبين الجيدين، وأنه يتمنى عودته من جديد قائلا عبر شاشة «Modern mti tv»: «أي لاعب كويس أتمنى يكون في الزمالك.. أتمنى إمام يرجع الزمالك».

بينما أكد مصطفىردا على جمال عبد الحميد: «هياخد نفس الفلوس اللي بياخدها معانا؟» ليجيبه عبدالحميد بالنفي.

يأتي هذا خلال مناقشة بينه وبين جمال عبدالحميد نجم الزمالك السابق، إذ قال إنه يتمنى عودة عاشور، من جديد للقلعة البيضاء.

وقد سبق ولعب إمام عاشور صانع ألعاب المارد الأحمر في الزمالك، وخاض تجربة احتراف قصيرة، وعاد لمصر عبر القلعة الحمراء.

مصطفى يونس نجم الأهلي السابق الأهلي إمام عاشور نجم المارد الأحمر

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