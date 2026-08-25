هيئة النقل البحري البريطانية: ناقلة نفط تُصاب بقذيفة قبالة سواحل عُمان

أعلنت وكالة بحرية بريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، أن ناقلة نفط أصيبت وتعطلت بسبب مقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، ما تسبب في أضرار ولكن دون وقوع إصابات.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة: "أفاد ربان ناقلة نفط بأن السفينة قد أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار لغرفة المحرك وتعطيل السفينة"، مع الإبلاغ عن سلامة الطاقم.

وذكرت أن الحادث وقع على بعد تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتر) شمال شرق مدينة الششة في سلطنة عمان.

لم يحدد البيان المنشور على الإنترنت جنسية السفينة أو اتجاه سفرها.

فرضت طهران حصاراً فعالاً على المضيق منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في أواخر فبراير، وتريد فرض رسوم على المرور، وتهاجم السفن التي تتهمها بمحاولة الالتفاف على طريقها المفضل.

وضع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس، الاثنين، خططاً لـ"خنق إيران اقتصادياً"، مع اقتراب حرب الشرق الأوسط من شهرها السادس.