قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم
حريق هائل داخل محل ملابس بالمقطم.. والحماية المدنية تحاصر النيران
بسبب المزاح.. القبض على طالب تعدى بالضرب على آخر في دمياط
الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الرئاسة الإيرانية: زيارة الوفد الباكستاني إلى طهران كانت مثمرة ونتائجها ستتضح قريبا
تريزيجيه: هذا موقفي من الاعتزال الدولي.. ونصحت صلاح بالانتقال إلى طرابزون
مأساة على طريق الضبعة.. 7 وفيات و8 مصابين في تصادم مينى باص وميكروباص وتريلا جنوب رأس الحكمة
قرينة الرئيس: ذكرى مولد النبي الكريم تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة
خبير عسكري: القصف الإسرائيلي مستمر.. والمفاوضات لم تُسفر عن انسحاب من الجنوب اللبناني
الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18
الوزراء: مصر تحقق تقدمًا في التحول الأخضر.. والطاقة والنقل والمياه تتصدر القطاعات الأكثر نشاطًا
تراجع عدد السفن العابرة من هرمز إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة النقل البحري البريطانية: ناقلة نفط تُصاب بقذيفة قبالة سواحل عُمان

هرمز
هرمز
محمد على

أعلنت وكالة بحرية بريطانية في وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، أن ناقلة نفط أصيبت وتعطلت بسبب مقذوف في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، ما تسبب في أضرار ولكن دون وقوع إصابات.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة: "أفاد ربان ناقلة نفط بأن السفينة قد أصيبت بمقذوف مجهول تسبب في أضرار لغرفة المحرك وتعطيل السفينة"، مع الإبلاغ عن سلامة الطاقم.

وذكرت أن الحادث وقع على بعد تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتر) شمال شرق مدينة الششة في سلطنة عمان.

لم يحدد البيان المنشور على الإنترنت جنسية السفينة أو اتجاه سفرها.

فرضت طهران حصاراً فعالاً على المضيق منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في أواخر فبراير، وتريد فرض رسوم على المرور، وتهاجم السفن التي تتهمها بمحاولة الالتفاف على طريقها المفضل.

وضع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس، الاثنين، خططاً لـ"خنق إيران اقتصادياً"، مع اقتراب حرب الشرق الأوسط من شهرها السادس.

سفن مضيق هرمز مسندم أغسطس 2026 الخليج العربي عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-8-2026

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

دعاء المولد النبوي 2026

دعاء المولد النبوي 2026.. ردد أجمل الأدعية في ذكرى مولد النبي للرزق والفرج

إمام عاشور

اجتماع لحسم التمديد.. إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للأهلي اليوم

ترشيحاتنا

كاسادو

بعد سحب رقم قميصه.. كاسادو يقترب من مغادرة برشلونة وسط صراع إنجليزي

الهلال السعودي

الهلال السعودي يفتح خط المفاوضات مع ثنائي الدوري الإنجليزي

إسلام عيسى

إسلام عيسى يكشف لحظة انهياره بعد ضياع حلم المونديال: شعرت أن الحياة توقفت

بالصور

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد