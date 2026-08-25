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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر كمال يرد على جدل «الشيطان السالك»: مش ممكن أتجرأ على ربنا أو ديني

عمر كمال
عمر كمال
أحمد البهى

رد الفنان عمر كمال على حالة الجدل، التي صاحبت أغنية قديمة له، قام أحد الأشخاص بتسريب مقطع فيديو منها.

وقال عمر كمال في فيديو قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي: طالع أشرح لناس لغط، أو فى بوستات كتير شوفتها على موضوع أغنية كنت عاملها، عشان متفهمش غلط».

وأضاف: من 4 سنين كنت بنفذ أغنية، وكان فيها عبارة بتقول «أنا الشيطان السالك يا ملايكة يا منافقين»، وكان الغرض من الكوبليه ده إني أقول أنا وحش و انتو حلوين، أنا وحش ممكن يكون فيا حاجة حلوة، وانتو عاملين ملايكة بس فيكو حاجات كتير وحشة».


واستكمل: بعد ما خلصت الأغنية وسمعتها لناس حواليا قبل ما تنزل قالوا لي يا عمر الكلام ده مش حلو ممكن يتفهم بكذا معنى، فحاولت أغيره، وقفلت من الأغنية  ومنزلتهاش.

وأضاف: فعلًا منزلتش الأغنية بسبب ممكن تكون كلمات فيها حرمانية وتجرأ على الملايكة، اللى يعرفنى يا جماعة يعرف إنى طالع من بيت متدين، ومفيش عقل ولا منطق يقول إنى أتجرأ على ربنا أو على ديني.

وتابع: معرفش ليه كل فترة حد يطلع يستخدم الكلمات دي وينزلها من أول وجديد ويعمل مشكلة، وبعتذر لأي حد سمع الكلام ده ومش فاهم حقيقة الموضوع.

الفنان عمر كمال عمر كمال أغنية عمر كمال

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