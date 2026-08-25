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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. تعرف عليها

المسجد النبوي
المسجد النبوي
إيمان طلعت

المولد النبوي، يوم ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدثت معجزات كثيرة لا يعرفها الكثير، لذا يجب علينا ان ننتهز فرصة هذا اليوم العظيم يوم المولد النبوي بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنَّ لله ملائكةً سَيَّاحين في الأرضِ يُبَلِّغوني مِن أُمَّتِي السَّلامَ». [صحيح] - [رواه النسائي].

وجاء خير الأيام التي ولد فيها خير وأشرف خلق الله عز وجل، يوم المولد النبوي الشريف، مما جعل الكثيرين يبحثون عن المولد النبوي الشريف والمعجزات التي حدثت يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

معجزات حدثت يوم ميلاد النبي

ذكر أهل السير معجزات ولادة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها:

1- أنه وُلِد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مختونًا مقطوع السرة، وخرج نورٌ معه، أضاء مساحة واسعة من الجزيرة العربية، بحسب شهادة أم عثمان بن العاص، وأم عبد الرحمن بن عوف، اللتين باتتا عند أم النبي ليلة الولادة، فقد قالتا: رأينا نورًا حين الولادة أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب.

2- قالت السيدة آمنة أم النبي، إن ابني والله سقط فاتقى الأرض بيده، ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول: إنك قد ولدت سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه، وقد بلغه ما قالت أمه، فأخذه ووضعه في حجره.

3- كانت أُمّه عليها سلام الله قد سمّته أحمد قبل أن يسمّيه جدّه وكان هذا الاسم نادرًا بين العرب فلم يسم به منهم سوى 16 شخصًا، ولذا فإنّه كان من إحدى العلامات الخاصّة به.

4- تساقطت الأصنام في الكعبة على وجوهها.

5- انكسر إيوان كسرى (ملك الفرس في ذلك الوقت)، وسقطت أربع عشرة شرفة منه.

6- أخمدت نيران فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام.

7- جفت بحيرة ساوة (وهي بحيرة مغلقة ذات ماء مالح تقع في محافظة المثنى، جنوب العراق على بعد عدة كيلومترات من مدينة السماوة مركز المحافظة).

8- لم يبقَ سريرٌ لملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا.

9- انتُزع علم الكهنة، وبطُل سحر السحرة، ولم تبق كاهنةٌ في العرب إلا حُجبت عن صاحبها.

10- حجب إبليس عن السموات السبع، فكان إبليس - لعنه الله - يخترق السماوات السبع ، فلما وُلد عيسى عليه السلام حُجب عن ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما وُلد رسول الله - صلّى الله عليه وآله - حُجب عن السبع كلها ورميتْ الشياطين بالنجوم.

10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي معجزات حدثت يوم ميلاد النبي المولد النبوي

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