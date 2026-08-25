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الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للآباء والمعلمين: تكليفات الرئيس تضع التعليم المصري على طريق التنافسية الدولية

عبد الرؤوف علام
عبد الرؤوف علام
ياسمين بدوي

أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن القيادة السياسية تضع قضية تطوير التعليم على رأس أولوياتها. 

وثمن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين التكليفات الرئاسية الصادرة خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير  التربية والتعليم، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي؛ والتي تُجسد التزام القيادة السياسية الراسخ بوضع التعليم في مقدمة أولويات أجندة التنمية المستدامة، وبناء الإنسان المصري وفق رؤية شاملة تجمع بين الجودة العلمية والتأهيل الفعلي لسوق العمل.

وأوضح عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن الرؤية الرئاسية تؤكد الانتقال بالتعليم الثانوي إلى مستويات التنافسية الدولية من خلال تطبيق منظومة البكالوريا المصرية.

وقال إن اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية للمناهج المصرية المطبقة في البكالوريا المصرية يمثل خطوة هامة تُنهي حقبة الحفظ والتلقين، وتؤسس لمنظومة تعتمد على التفكير النقدي والمهارات الرقمية، مع الحفاظ الكامل على مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير البيئة التعليمية العادلة لكافة الفئات الطلابية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن التوجيهات الرئاسية أشارت إلى التوسع في النماذج التعليمية الناجحة، وفي مقدمتها المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب تعزيز التعاون مع ألمانيا في التعليم الفني وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الجانب الإيطالي.

 وأعرب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين عن دعم المجلس لهذه الشراكات التي تسهم مباشرة في ربط خريجي التعليم الفني بالتخصصات المطلوبة محلياً ودولياً.

وأشاد «علام»  بالجهود المبذولة لتنمية مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والتكنولوجيا بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والتي أثمرت عن منح تدريبية ورعايات سفر للطلاب المتفوقين (كالشراكة مع شركة "سبريكس" اليابانية).

وتُعد هذه الخطوات استثماراً مستقبلياً يضع الطلاب المصريين على طريق الاقتصاد الرقمي العالمي.

تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير التربية والتعليم

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ووجّه الرئيس بـ:

  • تكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي.
  • تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم.
  • تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور.
  • أن تأتي امتحانات البكالوريا حصراً من الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عنها، إضافة إلى الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة.
  • الاهتمام بمواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وتدريسها وفق مناهج الوزارة.
المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين المعلمين الآباء

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