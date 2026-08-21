قبل بدء العام الدراسي | تربوي يكتشف أكثر من 30 خطأ بمنهج علم نفس 2 بكالوريا

أكد الدكتور عاصم حجازي – الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، أنه من خلال مراجعة كتاب منهج علم النفس المقرر على طلاب الصف الثاني بمرحلة البكالوريا الجزء الثاني ، تم رصد وجود أخطاء متعددة سواء لغوية أو علمية أو تربوية قبل بداية العام الدراسي الجديد بأيام وذلك على النحو التالي:



- أخطاء لغوية تنوعت بين الأخطاء النحوية الصريحة والإخلال بقواعد الإملاء ورسم الهمزات وأخطاء في استخدام علامات الترقيم .



- في الصفحة (7) في المربع النصي "انتبه" وردت كالآتي " عبارة أنا شخص متوسط في هذه المهارة ليست إهانة أو تقليلا من شأنك بل هي حقيقة علمية التي تنطبق على أغلبية البشر" و الصواب في هذه العبارة " عبارة "أنا شخص متوسط في هذه المهارة" ليست إهانة أو تقليلا من شأنك , بل هي حقيقة علمية تنطبق على أغلب البشر "



- خطأ لغوي فادح في الصفحة (14) حيث ورد : بعد الاسهامات التي قدمها علماء سابقين والصواب : " بعد الإسهامات التي قدمها علماء سابقون".



- في الصفحة (14) ورد اسم العالم : هوارد جاردنر , وفي الصفحة (15) ورد اسمه هاوارد جاردنر مما يشير إلى نقل ترجمة اسم العالم من مصادر مختلفة دون مراجعة أو تدقيق.



- في الصفحة (15) , كلمات " خطأ ماليا دقيقا " في آخر سطر تحتاج جميعها إلى تنوين.



- في الصفحة (17): ورد : بالقدرة على مراقبة مشاعر الفرد ومشاعره الآخرين , والصواب : ومشاعر الآخرين.



- في الصفحة (17) أيضا تم ذكر الذكاء الوجداني مباشرة بعد الذكاءات المتعددة لجاردنر دون وجود تنبيه علمي على أن جاردنر لم يدرج هذا النوع من الذكاء بهذه الصيغة ضمن أطره الثمانية وإنما اعتمد الذكاء الشخصي والذكاء الاجتماعي كبعدين منفصلين .



- في الصفحة (24) : ورد في صياغة الأهداف : تستكشف الفرص التي يتيحها العالم الرقمي , وذلك دون تحديد مستوى الأداء أو المخرج المطلوب للاستكشاف.



- في الصفحة (29) : ورد تعبير " اعكس الآية" وهو تعبير عامي دارج لا ينبغي وضعه في كتاب دراسي .



- في الصفحة (29) : ورد : وليس ضمورا في الخلايا العصبية , والصواب وليس فقط ضمورا في الخلايا العصبية , لكي يتسق الكلام مع نتائج الدراسات الحديثة.



- في الصفحة (29) : أيضا تم استخدام تعبير : وقصر الاستهلاك السلبي للحد الأدنى , والصواب وقلل.



- في الصفحة (35): ورد في الأهداف : تؤمن بعمق قدراتك بقدراتك الفردية , فالفعل " تؤمن" فعل داخلي لا يمكن قياسه وبالتالي فصياغة الهدف السلوكي هنا غير صحيحة وتخالف تصنيف بلوم .



- في الصفحة (36) : في المستطيل النصي " طبق" ورد : صنف موهبته في دفترك واخبره بها , الصواب وأخبره بها , وفي نهاية الجملة تحذف علامة التعجب وتوضع نقطة.



- في الصفحة (37) : ورد وهو ما قد يسببه له أحيانا توترا نفسيا , والصواب : وهو ما قد يسبب له أحيانا .



- في الصفحة (37) أيضا في المربع النصي " انتبه" ورد " .. يتطلب التعامل الصحيح مع هؤلاء الطلاب عبر تقديم تحديات .." , والصواب " .. ويتطلب التعامل الصحيح مع هؤلاء الطلاب تقديم تحديات..."



- الحديث عن الموهبة والمهارة والذكاء في الصفحة (37 , و38) يخالف الأطر الحديثة في هذا الشأن وعلى رأسها نموذج جانييه المتميز للموهبة والتفوق .



- في الصفحة (38) الموهبة لدى ذوى الإعاقات , ومواهب ذوى الإعاقات , والصحيح لدى ذوي الإعاقات



- في الصفحة (39) : ذي الإعاقة , والصواب ذي الإعاقة.



- في الصفحة (39) : هل تتخيل أعظم عازف , والصواب هل تتخيل أن أعظم عازف.



- في الصفحة (39): ورد فلم يحتاج , والصواب فلم يحتج.



- في الصفحة (39): لقد امتلك موهبة فطرية ...... جعله , والصواب جعلته.



- في الصفحة (39) : تم ذكر بيتهوفن والحديث عنه , ثم تم الحديث عنه مجددا وكأنه إضافة جديدة في الصفحة (40) بعد جملة : كما يبرز التاريخ نماذج أخرى للإرادة ......



- في الصفحة (40) : ورد تكرار الجزء الخاص ب " هيلين كيلر , وبيتهوفن كما هو في فقرتين متتاليتين , وذكر أيضا أن هيلين حصلت على وسام الحرية الرئاسي دون الإشارة إلى جنسيتها.



- في الصفحة (40) : ورد عنوان فرعي " موهوبون عرب ومصريون معاصرون من ذوى الإعاقة" وكلمة ذوى أولا الصواب فيها ذوي , لكن المشكلة أن من تم ذكرهم تحت هذا العنوان هم هيلين كيلر , فهل هي مصرية أو عربية ؟ ثم تم إعادة ذكر بيتهوفن أيضا تحت نفس العنوان .



- في الصفحات (56, 57) لم يوضح الكتاب التمايز الجوهري بين استراتيجيات المواجهة الواعية والحيل الدفاعية اللاواعية وهو ما قد يعطي الطالب انطباعا مضللا بفاعلية التبرير والإسقاط كوسائل تكيفية صحية.



- هذا بالإضافة إلى إهمال استخدام حروف العطف للربط بين الجمل في معظم صفحات الكتاب ووضع التنوين في غير موضعه في كثير من المواضع .



- في الصفحات ( 65, 66) تم ذكر أن الدرجة المرتفعة للعصابية تعني : الاتزان والصلابة الانفعالية , وأن الدرجة المنخفضة تعني: القلق والحساسية الانفعالية , والعكس هو الصحيح.



- في الصفحة (108): ورد في المستطيل " طبق" : انظر إلى أصدقائك المقربين في اليوم , والصواب : في الفصل., كلمة اختر صحبة ترتقى , والصواب : ترتقي.



- الصفحات مكدسة بالمعلومات بشكل يثير الملل والإحباط لدى الطلاب وبحيث أن كل صفحة من صفحات الكتاب تحتاج إلى إعادة عرضها في ثلاث صفحات على الأقل.



- العبء المعرفي كبير جدا في كل درس من الدروس حيث تتزاحم المعلومات بشكل يرهق العقل ويؤثر على دافعية الطلاب.



- المهام الأدائية الموجودة في نهاية الدروس أغلبها غير منطقية وغير واضحة ولا يمكن قياسها , حيث تشتمل على أدوار أكبر من قدرات الطلاب وتحتاج إلى متخصصين لتنفيذها وليس إلى طلاب في بداية علاقتهم بمادة علم النفس ولا تراعي هذه المهام التدرج اللازم وفقا لنظام السقالات التربوية , وهذا يفرغ المهمة الأدائية من مضمونها بحيث يجعلها مهمة غير قابلة للتنفيذ ويحولها إلى مجرد مهمة إنشائية كلامية وتفريغ شكلي للكلمات.



- تفتقر استمارات التقييم المرفقة بالدروس إلى الحدود القابلة للقياس الكمي والسلوكي المحدد , فضلا عن ورود عبارات بهذه المقاييس مركبة وهو ما يخالف المعايير العلمية كما في العبارتين الثالثة والرابعة في الجدول الأول في الصفحة (60) على سبيل المثال.



- الإصرار على عرض الأنشطة بلغة مخصصة لأطفال المرحلة الابتدائية وهو ما قد يثير غضب الطلاب ويقلل من تفاعلهم مثل قام صديقك محمد بفعل كذا أو فعلت صديقتك أمنية كذا , وهذه الطريقة مناسبة للأطفال لكنها لا تستثير فضول واهتمام ودافعية طلاب في مرحلة البكالوريا.

وأخيرا قال الدكتور عاصم حجازي في بيان له : هذه الملاحظات تتطلب تصحيحها بشكل فوري لأن مناهج البكالوريا والتي نسعى إلى اعتمادها دوليا لا ينبغي أن تشتمل على مثل هذه الأخطاء , كما ينبغي لنا أن نتساءل بعد كل هذا العدد من الأخطاء وهي نماذج وليست حصرا كاملا, ما هي المعايير التي يتم في ضوئها اختيار القائمين على تأليف ومراجعة كتب البكالوريا.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027

جدير بالذكر أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .