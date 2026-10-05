خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

تلقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خسارة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة فى ختام معسكر الفراعنة الكبار.

وخاض الفراعنة 3 مباريات خلال فترة التوقف، بواقع مباراتين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 أمام أنجولا وجنوب السودان، إلى جانب مواجهة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا.

وتراجع منتخب مصر الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب انتهاء مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الحالية لشهري سبتمبر وأكتوبر.

واستهل منتخب مصر مشواره بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على جنوب السودان بنتيجة 5-0، ثم تلقى خسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وشهدت مباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية في ختام معسكر الفراعنة الكبار عديد المشاهد المثيرة.

أول ظهور

شهدت مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن الودية أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا الدفع بالحارس المهدي سليمان في أول مباراة دولية له.

ونجح المهدي سليمان فى الزود عن مرماه وإنقاذ الفراعنة الكبار من هدف محقق قبل إنتهاء مجريات اللقاء الودي وتصدي لتسديدة صاروخية من مهاجم البافانا بافانا من خارج منطقة الجزاء.

وجه جديد

لجأ حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني إلى إشراك طارق علاء في ودية مصر وجنوب إفريقيا فى أول ظهور دولي للاعب.

تكريم رئيس جنوب إفريقيا

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تكريم سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على هامش مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، التي تقام حاليا بإستاد القاهرة.

وأهدى أبوريدة، رئيس جنوب أفريقيا، هدية تذكارية فرعونية، إلى جانب درع الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديرًا للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتأكيدًا على عمق الروابط الرياضية بين مصر وجنوب أفريقيا.

خناقة شوارع

حدث اشتباك ومشادة كلامية بين لاعبي منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

ودخل محمد هاني نجم منتخب مصر الوطني في خناقة شوارع مع لاعب جنوب إفريقيا وقام بدفع لاعب الأولاد وتدخل بيتسو موسيماني مدرب الأولاد وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لفض الإشتباك.

فاعلية هجومية

منح حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني الفرصة لـ أسامة فيصل ودفع به لقيادة هجوم الفراعنة فى ودية جنوب إفريقيا.

وظهر أسامة فيصل بمستوى متميز عبر تحركاته الواعية والتى شكلت خطورة على دفاعات منتخب الأولاد.

خطأ فادح

تسبب مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عبر خطأ كارثي وخروج خاطئ من مرماه في تلقي شباكه هدف اللقاء الودي الوحيد لصالح جنوب إفريقيا.

وشهدت مجريات الشوط الثاني تمريرة طولية تلقاها لاعب جنوب إفريقيا خرج على إثرها مصطفى شوبير من مرماه بشكل خاطئ فى ظل تواجد حسام عبدالمجيد مدافع الفراعنة الكبار وراوغ خلالها نجم منتخب الأولاد مدافع الفراعنة وأسكن الكرة فى الشباك الخالية.

ظهور مميز لنجم برشلونة

تألق حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة بعد نزوله بديلا فى الشوط الثاني وشكل خطورة على دفاعات البافانا بافانا وسدد كرة قوية برأسه تصدى لها حارس منتخب الأولاد بصعوبة.

ووضحت الخطورة والفاعلية الهجومية لمنتخب مصر الوطني على دفاعات جنوب إفريقيا عقب نزول حمزة عبدالكريم وأحمد سيد زيزو وأسامة فيصل.