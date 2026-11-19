​استقبل مستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، 12 طالبة من معهد فتيات ساقية أبو شعرة الأزهري، عقب تعرضهن لآلام في البطن، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهن وإجراء الفحوصات اللازمة.

​وأفاد مصدر طبي بأن الأطقم الطبية باشرت فحص الطالبات فور وصولهن وقدمت لهن الإسعافات الأولية والرعاية اللازمة، مطمئنًا إلى أن حالتهن العامة مستقرة ولا توجد أي إصابات أو حالات خطيرة بينهن في الوقت الراهن.

​وأشار المصدر إلى استمرار متابعة الطالبات داخل المستشفى للاطمئنان عليهن بشكل كامل، في وقت لم تُحدد فيه بعد الأسباب التي أدت إلى شعورهن بآلام البطن.