​شهدت قرية "كفر طنبدي" حالة من الصدمة والذهول بين الأهالي، عقب تكشف التفاصيل المأساوية وراء واقعة اختفاء طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، والتي تحولت من حادثة تغيب غامضة إلى جريمة أسرية هزت أرجاء القرية.

بدأت فصول القصة ظهر يوم الأحد، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، حينما اختفت الطفلة في ظروف غامضة. وقد أثار خبر تغيبها دهشة واستغراب أهالي القرية، نظراً لصغر سنها (10 سنوات) وعدم اعتيادها الابتعاد عن محيط منزلها، ما دفع الكثيرين في البداية إلى ترجيح فرضية تعرضها للاختطاف.

​ووفقاً لشهادات عدد من سكان المنطقة المحيطة بموقع الحادث، فإن التوقيت الذي اختفت فيه الطفلة يشهد عادةً هدوءاً تاماً وخلوّاً شبه كامل من المارة.

وما زاد من تعقيد الموقف وصعوبة تتبع أثرها في الساعات الأولى، هو تزامن وقت الاختفاء مع انقطاع التيار الكهربائي عن القرية بأكملها، الأمر الذي أدى إلى توقف جميع كاميرات المراقبة في المنطقة عن العمل.

منذ لحظة إعلان اختفاء الطفلة، خيم الحزن على القرية، وظهر والد الطفلة في حالة يُرثى لها؛ حيث شوهد وهو يجوب الشوارع بحثاً عنها، منهاراً من البكاء، ويتحدث إلى نفسه في مشهد أثار تعاطف جميع الجيران والأهالي الذين شاركوه رحلة البحث.

​وفي صباح اليوم التالي (الاثنين)، لاحظ أهالي المنطقة تجمعاً لأسرة الطفلة — ضم الأب والأم والجدة والأعمام، بنحو ثمانية أشخاص — في الموقع ذاته الذي شهد الواقعة.

وعندما استفسر الأهالي عن سبب وجودهم في هذا المكان البعيد عن نطاق سكنهم، بررت الأسرة ذلك بتلقيهم معلومة تفيد بالعثور على حذاء (شبشب) في تلك المنطقة يُشتبه في أنه يخص الطفلة، إلا أنهم أشاروا بعد المعاينة إلى أنه لا يعود لها، وسط حالة من الانهيار الشديد بدت واضحة على الأب والأم والجدة.

لم تدم حالة التعاطف والبحث طويلاً، إذ استيقظ أهالي القرية على مفاجأة من العيار الثقيل قلبت موازين القضية رأساً على عقب؛ حيث تبين أن والد الطفلة — الذي كان يتظاهر بالبحث عنها والبكاء بحرقة أمام الجميع — هو الجاني الحقيقي، وأنه من أقدم على إنهاء حياتها والتخلص من جثمانها في ذلك الموقع، مستغلاً هدوء المكان وانقطاع الكهرباء، قبل أن يعود برفقة أسرته في اليوم التالي في محاولة لتضليل الأهالي وإبعاد الشبهات عن نفسه.

​وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على جميع الدوافع والملابسات المحيطة بالجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة التي تركت أثراً نفسياً بالغاً في نفوس أبناء القرية.