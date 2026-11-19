يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتظهر شبورة مائية صباحًا، قد تكون كثيفة أحيانًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد ومحافظة الوادي الجديد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية. أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الجديدة 25 15

6 اكتوبر 26 15

بنها 25 16

دمنهور 25 16

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 25 16

بلطيم 24 16

المنصورة 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 25 16

طنطا 25 16

دمياط 24 17

بورسعيد 26 18

الاسماعيلية 28 15

السويس 27 16