أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية تحتفظ بمواقع قوية على جبهات القتال في مواجهة القوات الروسية، مشددًا على استمرار الدفاع عن المدن والبلدات الواقعة على خطوط المواجهة، رغم تكثيف موسكو عملياتها العسكرية الرامية إلى تحقيق تقدم ميداني في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، في خطاب مصور، إن الوضع الميداني لا يزال في صالح القوات الأوكرانية، مستندًا إلى تقرير قدمه القائد الأعلى للقوات الأوكرانية ميخائيلو دراباتي بشأن التطورات العسكرية على الجبهة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: «أما بالنسبة للوضع على الجبهة، فمواقعنا قوية»، مشيرًا إلى أن القوات الروسية تكثف محاولاتها للتقدم باتجاه مدينتي دوبروبيليا وكوستيانتينيفكا، الواقعتين في منطقة دونيتسك شرقي البلاد.

وشدد زيلينسكي على أن القوات الأوكرانية تتصدى للهجمات الروسية وتواصل استهداف القوات المهاجمة، قائلًا: «رغم أن الروس يبذلون محاولات مكثفة جدًا للتقدم نحو دوبروبيليا وكوستيانتينيفكا، فإننا ندمر المحتلين».

وتكتسب المدينتان أهمية استراتيجية في ظل استمرار المعارك بمنطقة دونيتسك، التي تشهد مواجهات عسكرية مكثفة بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط مساعي موسكو لتوسيع سيطرتها على مناطق جديدة، في مقابل محاولات كييف الحفاظ على مواقعها الدفاعية وعرقلة التقدم الروسي.

تدمير جسر القرم وتصعيد الهجمات المتبادلة

وتأتي تصريحات زيلينسكي بعد يوم من إعلان أوكرانيا تنفيذ عملية عسكرية استهدفت جزءًا رئيسيًا من الجسر الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ، في تطور جديد يعكس استمرار استهداف البنية التحتية ذات الأهمية العسكرية والاستراتيجية لدى الجانبين.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، وأقامت الجسر لربطها بأراضيها، فيما تواصل أوكرانيا التأكيد على أن شبه الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وفي مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأمريكية، قال زيلينسكي إن روسيا يجب أن تدرك أن شبه جزيرة القرم أرض أوكرانية، معتبرًا أن الجسر لن يبقى بعد انتهاء الحرب، في إشارة إلى رفض كييف الاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه الجزيرة.

وبرر الرئيس الأوكراني استهداف الجسر بأنه يأتي في سياق الرد على الهجمات الروسية المتواصلة التي استهدفت، على مدار أشهر، الجسور والبنية التحتية والمدن الأوكرانية، مؤكدًا أن بلاده تواجه عمليات عسكرية تستهدف منشآتها الحيوية وقدراتها الدفاعية.

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير 2022، وسط تصاعد المواجهات على الجبهات الشرقية والجنوبية، وتبادل الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، واستهداف المنشآت العسكرية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه التسوية السياسية للصراع تواجه عقبات كبيرة.