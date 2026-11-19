اختتم سعر الدولار اليوم في مصر تداولته أمس الأربعاء علي ارتفاع جماعي في سعري البيع والشراء ليتقرب من 54 جنيها.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 19-11-2026

جاءت أسعار الدولار في البنوك مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو التالي:

استقر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، صاحب أعلى سعر في السوق، إذ بلغ 53.80 جنيه للشراء و53.90 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك البركة عند 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وسجل كل من بيت التمويل الكويتي وأبوظبي الأول مصر وبنك الإسكندرية 53.78 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر والكويت الوطني والمصرف المتحد وفيصل الإسلامي والأهلي الكويتي والشركة المصرفية العربية الدولية والعربي الأفريقي الدولي نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي والمصري الخليجي حوالي 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان وقطر الوطني وقناة السويس والعقاري المصري العربي إلي 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في كريدي أجريكول عند 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنك نكست نحو 53.69 جنيه للشراء و53.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في إتش إس بي سي عند 53.68 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع دون تغير.

وسجل الدولار أقل سعرا في بنك أبوظبي التجاري بقيمة 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي اليوم الخميس

وفقا لآخر تحديثات بيانات البنك المركزي المصري سجل الدولار نحو 53.75 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

53.80 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم

53.77 جنيه.

متوسط سعر الدولار اليوم

53.81 جنيه.