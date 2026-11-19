عاد محمد صلاح نجم فريق طرابزون سبور إلى تدريبات الفريق التركي بعد الإنتهاء من المشاركة ضمن صفوف منتخب مصر الوطني فى تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 التى تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وشارك محمد صلاح في فوز منتخب مصر الوطني أمام مالاوي فى المباراة الأولى بالقاهرة ضمن تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 بخماسية نظيفة.

كما قاد محمد صلاح نجم فريق طرابزون سبور منتخب الفراعنة الكبار فى المباراة الثانية أمام مالاوي خارج الديار ضمن تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2027 والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويتأهب محمد صلاح للعودة لقيادة طرابزون سبور فى مباريات الفريق ضمن منافسات بطولة الدوري التركي إضافة إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل فريق طرابزون سبور بقيادة الألماني توماس ريس المركز الثاني فى ترتيب جدول الدوري التركي برصيد 25 نقطة خلف فريق جالطة سراي متصدر المسابقة المحلية برصيد 28 نقطة.

وخاض فريق طرابزون سبور بقيادة النجم المصري محمد صلاح 11 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري التركي.

ومن المقرر أن يخوض فريق طرابزون سبور المحترف بين صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني حتى نهاية عام 2026 8 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري التركي ومسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

جدول مباريات طرابزون محليا وأوروبيا حتى نهاية 2026

22 نوفمبر

طرابزون سبور vs أيوب سبور بالدوري التركي

26 نوفمبر

سسكا صوفيا vs طرابزون سبور بدوري المؤتمر الأوروبي

30 نوفمبر

غوزتبه vs طرابزون سبور بالدوري التركي

6 ديسمبر

طرابزون سبور vs تشوروم بالدوري التركي

10 ديسمبر

طرابزون سبور vs يابلونك في دوري المؤتمر الأوروبي

13 ديسمبر

فنربخشه vs طرابزون سبور بالدوري التركي

17 ديسمبر

النجم الأحمر vs طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

21 ديسمبر

طرابزون سبور vs كوجالي سبور بالدوري التركي