تضاءلت احتمالات ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بصورة مفاجئة في مدينة شنجن الصينية، بالتزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، وسط ترقب لاحتمال عقد لقاء جديد بينه وبين الرئيس الأمريكية دونالد ترامب، بعد أن أثار الأخير تكهنات بشأن إمكانية اجتماعهما على هامش القمة.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، بقلم الصحفي براد ليندون من العاصمة الكورية الجنوبية سول، شوهد كيم جونج أون، الأربعاء، على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، ما قلص فرص مشاركته في القمة الصينية أو عقد لقاء مفاجئ مع ترامب.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار جامعة كيم جونج سوك البحرية في المنطقة، حيث أكد للعاملين والطلاب أن أهمية المؤسسة البحرية تتزايد في ظل ما وصفه بـ«المواجهة مع أشرس الأعداء»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن زيارة كيم، التي بدأت الثلاثاء، شملت تفقد عدد من المشروعات الإنشائية في المنطقة، في إطار جولته الميدانية التي أبعدته عن مسار الأحداث الدبلوماسية في شنجن.

وكان ترامب قد لمح، قبل وصوله إلى اجتماع قادة منتدى «أبيك»، إلى إمكانية عقد لقاء مع كيم جونج أون في الصين، قائلًا إنه «قد يلتقيه» إذا وافق الرئيس الصيني شي جين بينج على ترتيب مثل هذا الاجتماع. إلا أن كوريا الشمالية ليست عضوًا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وفي المقابل، قلل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، الأربعاء، من التوقعات بشأن عقد لقاء بين ترامب وكيم خلال القمة، دون أن يستبعد الاحتمال بصورة نهائية.

وتشير أيضًا المسافة الجغرافية وطبيعة تنقلات الزعيم الكوري الشمالي إلى صعوبة تحقق هذا السيناريو؛ إذ يعتمد كيم خلال رحلاته الخارجية عادة على قطاره الرئاسي المدرع، الذي تبلغ سرعته المتوسطة، وفق تقارير، نحو 37 ميلًا في الساعة، فيما تبعد شنجن أكثر من ألف ميل عن الحدود الكورية الشمالية.

وسبق أن التقى ترامب وكيم ثلاث مرات بين يونيو 2018 ويونيو 2019، في سنغافورة وهانوي والمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، دون التوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

ومنذ انهيار المسار الدبلوماسي، واصلت بيونج يانج تطوير قدراتها العسكرية، بما في ذلك اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية، ما يعقد فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين.