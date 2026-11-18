شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، خاصة بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر، وهو ما انعكس على مختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر، إلى جانب سعر الجنيه الذهب.

ويتابع المقبلون على الشراء والبيع تحركات أسعار الذهب لحظة بلحظة، لمعرفة مدى استمرار موجة الهبوط وما إذا كانت الأسعار ستشهد تراجعًا جديدًا خلال الساعات المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد الانخفاض

وفقًا لآخر تحديث منشور في سوق الصاغة، جاءت الأسعار كالتالي:

العيار سعر البيع للجرام ذهب عيار 24 6,628.57 جنيه ذهب عيار 21 5,800 جنيه ذهب عيار 18 4,971.43 جنيه ذهب عيار 14 3,866.67 جنيه الجنيه الذهب 46,400 جنيه

كم سجل سعر الجنيه الذهب اليوم؟

سجل الجنيه الذهب نحو 46 ألفًا و400 جنيه وفق تحديثات السوق ، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وبالتالي يتأثر سعره مباشرة بتحركات سعر الجرام.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يرتبط الهبوط الذي شهده الذهب بعدة عوامل، أبرزها:

تراجع سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية.

ارتفاع الدولار الأمريكي.

زيادة التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية.

اتجاه بعض المستثمرين إلى البيع وجني الأرباح، مع تزايد الضغوط على المعدن الأصفر.

وسجلت الأوقية عالميًا نحو 3,777.72 دولار وفق أحد تحديثات التداول المنشورة اليوم. بنكي

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

يترقب المتعاملون في سوق الصاغة استمرار تراجع الأسعار أو عودة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن حركة الذهب محليًا ترتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الدولار وحجم الطلب داخل السوق.

تسعير المعدن الأصفر

وأكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بالأسواق العالمية، موضحًا أن تسعير المعدن الأصفر محليًا يعتمد بصورة أساسية على عاملين، هما سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

الأسعار داخل السوق المصرية

وأوضح “منيب”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أي تحركات أو تغيرات في أسعار الذهب عالميًا تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية ومحال الصاغة، وهو ما يجعل متابعة المتغيرات العالمية وسعر الصرف أمرًا ضروريًا لفهم حركة الأسعار المحلية.

الذهب أم الشهادات البنكية.. كيف تحمي مدخراتك؟

وفيما يتعلق بجدوى الاستثمار في الذهب خلال الفترة الحالية، أوضح نائب رئيس شعبة الذهب أن اتخاذ القرار لا بد أن يسبقه حساب العائد الحقيقي ومقارنته بالبدائل الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي يُحسب من خلال خصم معدل التضخم من العائد الرسمي المعلن على الشهادات البنكية وأدوات الدين.

وأكد أن الذهب يمثل ملاذًا آمنًا ومخزنًا للقيمة، لكنه في الأساس استثمار طويل الأجل يحتاج إلى فترة احتفاظ لا تقل عن عام، وليس وسيلة لتحقيق أرباح سريعة من خلال المضاربة الأسبوعية أو محاولة استغلال التحركات اليومية للأسعار.

وأشار إلى أن أصحاب السيولة النقدية الراغبين في حماية مدخراتهم من تراجع القوة الشرائية عليهم دراسة العائد الفعلي الذي توفره الشهادات البنكية بعد احتساب التضخم، ومقارنته بجدوى الاحتفاظ بالذهب على المدى الطويل، قبل اتخاذ قرار استثماري قد يؤثر على مدخراتهم.

المقبلون على الزواج.. اشتروا الشبكة دون انتظار

ووجه منيب رسالة مهمة للمقبلين على الزواج والراغبين في شراء الشبكة والهدايا الذهبية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية تُعد منخفضة ومناسبة للشراء، ولا تستدعي تأجيل احتياجاتهم انتظارًا لمزيد من التراجعات السعرية.

وأوضح أن قرار الشراء يختلف بحسب الهدف منه، فمن لديه التزام فعلي بشراء الشبكة أو هدية ذهبية لا ينبغي أن يربط احتياجه بمحاولة توقع تحركات الأسعار المستقبلية، خاصة أن السوق يتأثر بعوامل يصعب التنبؤ بها بدقة.