التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ١٨ نوفمبر، السيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار لقاءاته مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن.



عبدالعاطي يلتقي السيناتور جيم ريش

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء خصوصية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، مشيداً بالتفاعل النشط بين مصر وأعضاء الكونجرس وتعويلنا على دور السيناتور القيادي في دفع آليات التعاون الثنائي خاصة الاقتصادي والتجاري والاستثماري، كما وجه سيادته الدعوة للسيناتور لزيارة مصر خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب السيناتور جيم ريش عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، والجهود التي تبذلها لاحتواء الأزمات وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط، مشيداً بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وضرورة مواصلة تطويرها في مختلف المجالات.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المكثفة لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، والاتصالات الجارية لدعم مسار المفاوضات والتهدئة اتصالاً بالأزمة مع إيران والتوصل إلى تسوية سياسية بما يجنب المنطقة مخاطر اتساع دائرة الصراع.

كما استعرض الموقف المصري إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً دعم مصر لخطة للرئيس ترامب للسلام، وأهمية تنفيذ مرحلتها الثانية واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.