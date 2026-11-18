تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، سير اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، والتي تُعقد بمقر الاختبارات بكلية اللغة العربية بالقاهرة؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير الاختبارات بالرواق الأزهري، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف.

وخلال جولته التفقدية، تابع مدير عام الجامع الأزهر أداء الدارسين من مرحلتي "المتوسطة" و"المتقدمة" لامتحاناتهم، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ العلمي والملائم للدارسين، وأكد الدكتور هاني عودة خلال الجولة على حرص إدارة الجامع الأزهر على متابعة الاختبارات بدقة لضمان قياس مستويات التحصيل العلمي والمعرفي بالشكل الأمثل، ويشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للدارسين بما يذليل أي عقبات أمامهم ويعكس رسالة الأزهر العريقة.

عدد الدارسين بالرواق الأزهري

وفي سياق متصل، أوضح أن إجمالي عدد الدارسين المتقدمين لاختبارات نهاية المستوى على مستوى الجمهورية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية التابعة للرواق الأزهري بلغ نحو 16,000 دارس ودارسة، موزعين على ما يقارب 750 لجنة فرعية جرى تجهيزها وتنظيمها بعناية لتغطية مختلف المحافظات وتيسير أداء الاختبارات للجميع.