قال ​مدير المخابرات الوطنية ‌الأمريكية جاي كلايتون اليوم الأربعاء ​إن التهديدات ​الإيرانية الموجهة للأمريكيين داخل ⁠الولايات المتحدة ​وخارجها زادت ​بشدة.

التهديدات ​الإيرانية الموجهة للأمريكيين



وأضاف كلايتون خلال جلسة أمام لجنة الأمن ​الداخلي بمجلس ​النواب "لا نزال ملتزمين بكشف ‌المؤامرات ⁠الإيرانية داخل الولايات المتحدة وخارجها وردعها ومكافحتها".



وتابع "زادت ​هذه ​التهديدات ⁠بشدة. رجالنا ونساؤنا في ​الخارج، ورجالنا ​ونساؤنا ⁠هنا في الولايات المتحدة، يتعرضون ⁠لتهديد ​أكبر".

وأضاف: إن الاضطرابات التقنية الأخيرة التي شهدتها مؤسسات حكومية وخاصة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تعطل شبكة الاتصالات التابعة لوكالة الأمن القومي الأمريكية وقرار وقف الرحلات الجوية الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية، حوادث منفصلة لا ترتبط ببعضها، ولا تمثل هجومًا منسقًا أو مدعومًا من دولة.

وفي الوقت نفسه، أفاد مسؤول بأن أعمال إصلاح الشبكة المتوقفة وإعادتها إلى العمل في وكالة الأمن القومي تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

