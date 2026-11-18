أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن قطاع السياحة في مصر يشهد نموًا غير مسبوق بداية من افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المتاحف .

وقال “مدبولي” في كلمته في مؤتمر صحفي للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمشروع نيفيرا، :" الدولة تبنت رؤية متكاملة لتطوير المنطقة الممتدة من هضبة اهرامات الجيزة ووصولًا لمطار سفنكس الدولي للاستفادة من المقومات السياحية ".

وتابع “مدبولي”: "استعانت الدولة بالمكاتب الاستشارية الدولية لإعداد دراسة متكاملة لتطوير المنطقة وتحديد أولويات التنمية وعلى رأسها زيادة الطاقة الفندقية".

وأكمل "مدبولي": "تحديد مجموعة من المشروعات التنموية الواعدة وفي مقدمتها مشروع نيفيرا الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير غرب القاهرة".

وتابع "مدبولي": "تمتلك الدولة أرض المشروع من خلال مساهمة بعض الشركات والكيانات الاقتصادية ليكون دورها تهيئة الأرض للتنمية والتطوير وطرح المشروع للشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات".