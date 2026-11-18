دعا رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رومان جوفمان، إلى شن ضربات عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين أمريكيين الأسبوع الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على تفاصيل الزيارة تحدثا لوكالة رويترز.

ضربات أمريكية اسرائيلية علي إيران



والتقى جوفمان مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف، بحسب الشخصين، اللذين أضافا أن رئيس الموساد أطلع المسؤولين الأمريكيين على معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن إيران.



كما سافر جوفمان إلى مدينة ميامي للقاء المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، الذي يشارك في قيادة الجهود الدبلوماسية الأمريكية بشأن الملفين الإيراني والأوكراني، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.



وجاءت الزيارة بعدما أعلن ترامب في 9 نوفمبر أنه سيؤجل شن ضربات على إيران، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء القطري، الذي تتوسط بلاده في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف تجنب العودة إلى حرب شاملة.



وقال شخص ثالث مشارك في الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران إن قادة دول الخليج تواصلوا مع ترامب مطالبين إياه بعدم مهاجمة إيران، خشية أن تنفذ طهران تهديداتها باستهداف الدول العربية الخليجية ردًا على أي هجوم.



وخلال اجتماعاته، أطلع جوفمان المسؤولين الأمريكيين على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية بشأن إيران، وفقًا للشخصين.

وقال أحدهما إن هذه المعلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الذي يمثل محورًا أساسيًا في المباحثات الجارية بين واشنطن وطهران.



وفي الفترة نفسها التي كان فيها جوفمان بالولايات المتحدة، زار الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، الولايات المتحدة أيضًا، ودعا خلال اجتماعات مع مسؤولين في إدارة ترامب إلى شن هجوم مشترك على إيران، بحسب الشخصين.



وأضاف المصدران أن نتنياهو يعتقد أن الفرصة المتاحة لشن هجوم تتقلص، مشيرين إلى أن أحد المصادر أوضح أن إسرائيل تشعر بالقلق من احتمال بدء الولايات المتحدة تقليص انتشارها العسكري الكبير في المنطقة قبل نهاية العام.



وقال الشخصان إن تحركات جوفمان وديرمر للتواصل مع المسؤولين الأمريكيين تأتي في إطار جهود يبذلها نتنياهو لإقناع ترامب بشن هجوم جديد على إيران.