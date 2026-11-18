نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة دمنهور، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، فعاليات جديدة من الحملة التوعوية بخطورة الزيادة السكانية، وذلك بكليات قطاع النوبارية في إطار خطة متكاملة تستهدف الوصول بالوعي السكاني إلى كل طالب وطالبة، وإلى كل بيت وأسرة في المجتمع المحيط.

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، و الدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باستضافة كريمة من الدكتورة راندا حلمي قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، الدكتور عمرو أبو هاني قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور حازم قطري قائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية.



من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم حرص جامعة دمنهور على استمرار جهودها للتوعية بقضية الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والتنفيذية والمجتمعية، وتكثيف المبادرات والأنشطة التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وخاصة الشباب، باعتبارهم القوة القادرة على إحداث التغيير الإيجابي، مشددة على حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على تنفيذ حملات توعوية تسهم في نشر الثقافة السكانية، وترسيخ مفاهيم الأسرة الواعية والمسئولة، وربط الوعي السكاني بأهداف التنمية وجودة الحياة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة راندا حلمي أن كلية التربية النوعية لا تنظر إلى قضية السكان باعتبارها أرقاما وإحصاءات، بل باعتبارها قضية تربوية في المقام الأول، تبدأ من تشكيل عقل الطفل والشاب، وغرس قيمة المسئولية فيه، مشيرة إلى أن التربية النوعية بما تمتلكه من أدوات تربوية وفنية قادرة على أن تصنع وعيا حقيقيا يتحول إلى سلوك، وأن رسالة الكلية هي إعداد معلم ومبدع يعرف كيف يخاطب العقول ويؤثر في القلوب، ويحمل رسالة الوعي السكاني إلى كل فصل دراسي وكل بيت.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم قطري أن الفن هو اللغة الأسرع وصولا إلى وجدان الناس، وأن كلية الفنون التطبيقية تحرص على أن تتحول الرسالة التوعوية من مجرد كلمات إلى صورة مؤثرة، وتصميم معبر، وعمل فني يبقى في الذاكرة، مؤكدا أن الفنون التطبيقية تمتلك القدرة على أن تجعل القضايا الكبرى مثل الزيادة السكانية قريبة من فهم كل مواطن، وأن تفتح بابا جديدا للحوار المجتمعي بلغة الإبداع والجمال.

وأشار الدكتور عمرو أبو هاني، إلى أن معركة الوعي اليوم تحسم في الفضاء الرقمي، وأن الشباب لا يتلقون معلوماتهم من القنوات التقليدية، بل من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كلية الحاسبات والمعلومات تعمل على تسخير ما تمتلكه من خبرات تكنولوجية لصناعة محتوى رقمي موثوق، يواجه الشائعات والمفاهيم المغلوطة بلغة الشباب، ويجعل من التكنولوجيا سلاحا للتنمية لا مصدرا للتشويش.

كما أكد الدكتور سعيد عشيبة أن كلية الحاسبات والمعلومات تسعى إلى أن يتحول الطالب من متلق للمعلومة إلى صانع للوعي، وناقل للرسالة داخل أسرته ومجتمعه، من خلال توظيف الأدوات الرقمية الحديثة في نشر الثقافة السكانية بأسلوب عصري وجاذب يصل إلى العقول والقلوب معا.

وخلال الندوة، قدم الدكتور صالح إبراهيم مدير فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، عرضا وافيا لمحاور الخطة العاجلة لتنمية الأسرة، مستعرضا الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع القضية السكانية برؤية شاملة ومتكاملة، مسلطا الضوء على مبادرة "الألف يوم الذهبية" باعتبارها إحدى أهم المبادرات التي تستهدف الارتقاء بصحة الأم والطفل، مؤكدا أنها تمثل حجر الأساس في بناء إنسان سليم قادر على العطاء، وأن الاستثمار في هذه المرحلة هو استثمار في مستقبل الوطن كله.

وتؤكد جامعة دمنهور أن ما تحقق في قطاع النوبارية ليس نهاية المطاف، بل هو حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من العمل التوعوي، وأن الجامعة ماضية في أداء رسالتها كمنارة للوعي وبناء الإنسان، وشريك أصيل في جهود الدولة المصرية نحو ضبط النمو السكاني، وتحقيق التوازن بين الإنسان والموارد، وبناء أسرة واعية ومجتمع مستنير، ومستقبل يليق بأبناء مصر.