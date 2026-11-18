أكد عبد الخالق عواد، الرئيس التنفيذي للشؤون العقارية والعمليات في شركة «نيفيرا مصر للتنمية المستدامة»، أن الشركة تعمل على إطلاق مشروع «نيفيرا» بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، والاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها البلاد.

وقال عواد، خلال كلمته التي ألقاها في الإطلاق الرسمي لمشروع نيفيرا، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب تنفيذ عدد من مشروعات الدولة في البنية التحتية والطرق والكباري، يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة التنموية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السياحية والاستثمارية.

وأشار إلى أن المنطقة المحيطة بالأهرامات شهدت أعمال تطوير بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، بهدف الارتقاء بالخدمات السياحية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المنطقة، لافتًا إلى استمرار العمل على زيادة الطاقة الفندقية، والوصول بعدد الغرف الفندقية إلى نحو 15 ألف غرفة.

دعم التنمية السياحية

وتابع أن المخطط السياحي للمنطقة تضمن تطوير مركز سياحي جديد يتمتع بموقع مميز، ويقع بالقرب من المناطق الأثرية، بما يسهم في خلق وجهة سياحية متكاملة تلبي احتياجات الزائرين، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إنشاء مشروع «نيفيرا»، ليكون إضافة جديدة للمنتج السياحي المصري، ويسهم في دعم التنمية السياحية وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات.