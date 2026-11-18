أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ وابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل ومنح اسمه الميدالية الذهبية يمثل تقديرًا دوليًا لدوره التاريخي ومكانته في مصر والشرق الأوسط.

وقال عفت السادات، في تصريحات خاصة، إن أسرة الرئيس الراحل تلقت دعوة رسمية من الكونجرس الأمريكي لحضور الاحتفالية، التي تقام اليوم الأربعاء بقاعة التماثيل داخل مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، مشيرًا إلى وصول عدد من أفراد الأسرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم التكريم.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وأوضح أن المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، يشارك في الاحتفالية، إلى جانب شيرين عبد الناصر، ابنة شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وزوجة عفت السادات، مضيفًا: «وكأن الاحتفالية تأبى إلا أن يُذكر فيها اسم جمال عبد الناصر».

دور الزعيمين الوطني

وأكد أن الزعيمين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات كان لكل منهما دور وطني بارز في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما شهدت صداقة رغم اختلاف المراحل والتحديات.

الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

وأضاف أن تكريم الكونجرس يعكس تقديرًا لمكانة السادات باعتباره أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة في تاريخ الشرق الأوسط، لافتًا إلى نجاحه في توظيف نتائج انتصار أكتوبر 1973 في تحرك سياسي ودبلوماسي أسفر عن توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وأشار إلى أن الكونجرس الأمريكي أقر عام 2018 مشروع قانون لمنح الميدالية الذهبية لاسم الرئيس الراحل، بالتزامن مع مرور 100 عام على ميلاده و40 عامًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

الميدالية الذهبية للكونجرس

وأوضح أن الميدالية الذهبية للكونجرس تعد من أرفع الأوسمة المدنية الأمريكية، وتضاف إلى سجل التكريمات الدولية للرئيس الراحل، وفي مقدمتها جائزة نوبل للسلام عام 1978.

واختتم عفت السادات تصريحاته بالتأكيد على أن تكريم الرئيس الراحل يتجاوز الاحتفاء بشخصيته التاريخية، ليعكس تقديرًا لدور مصر ومكانتها في صناعة التحولات الكبرى بالمنطقة.