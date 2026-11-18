أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن تكريم الكونجرس الأمريكي للرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنحه الميدالية الذهبية، يمثل تقديرًا دوليًا مستحقًا لواحد من أبرز القادة الذين تركوا بصمة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة والعالم، ورسالة تؤكد أن مواقف القادة التاريخية تظل حاضرة في ذاكرة الشعوب مهما مرت السنوات.

وقالت الأتربي - في تصريح اليوم - إن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب رؤية سياسية واستراتيجية استثنائية، وامتلك الشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار الأحداث في منطقة الشرق الأوسط من خلال رؤيته للسلام، دون التفريط في الثوابت الوطنية أو الحقوق المصرية.

إرادة المصريين وقدرتهم على استعادة أرضهم

وأضافت أن قرار العبور في أكتوبر 1973 سيظل شاهدًا على إرادة المصريين وقدرتهم على استعادة أرضهم وكرامتهم، مشيرة إلى أن الرئيس السادات قدم نموذجًا للقائد الذي استطاع الجمع بين قوة القرار السياسي والإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية للمستقبل.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن هذا التكريم لا يقتصر على شخص الرئيس الراحل، وإنما يمتد ليعكس تقديرًا لتاريخ الدولة المصرية ودورها المحوري في صناعة السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، كما يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ويؤكد أن مصر قدمت للعالم قادة صنعوا التاريخ وتركوا إرثًا سياسيًا ممتدًا.

وشددت الأتربي على أن استحضار تجربة الرئيس السادات يمثل فرصة مهمة للأجيال الجديدة للتعرف على محطات بارزة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تضحيات وانتصارات وقرارات تاريخية شكلت حاضر الدولة ومستقبلها.