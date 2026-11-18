عادل ​النروجي ​ايرلينج هالاند​ رصيد الفرنسي ​كيليان مبابي​ من الأهداف الدولية، بعدما وصل إلى هدفه الـ67 بقميص منتخب بلاده، لكن بفارق 47 مباراة أقل من نجم ​فرنسا​.

وسجل مهاجم مانشستر سيتي هدفه خلال مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، في الدقيقة 37، رافعاً رصيده إلى 67 هدفاً في 61 مباراة دولية، مقابل العدد نفسه لمبابي خلال 108 مباريات.

معدل أهداف هالاند

ويبلغ معدل هالاند نحو 1.10 هدف في المباراة الواحدة، مقابل 0.62 لمبابي. وكان النروجي قد سجل هدفاً من ركلة جزاء أمام ويلز، ليواصل تعزيز أرقامه التهديفية مع منتخب بلاده.