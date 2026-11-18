أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن السعودية تستعد لحرب ضد جماعة الحوثي في ​​اليمن قد تستمر حتى العام المقبل، وهي تواصل المضي قدماً في هذا المسار في ظل الهجمات التي تستهدف المنشآت الاقتصادية والمدنية داخل المملكة، وذلك وفقاً لمسؤولين غربيين اطلعا على الخطط السعودية.

وقد تحول هذا الصراع المتجدد إلى الجبهة الأكثر نشاطاً في سياق الصراع الأوسع مع إيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف في اليمن، فضلاً عن عرقلة جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى جذب استثمارات غير نفطية واستضافة فعاليات عالمية.

ووفقاً للمسؤولين الغربيين -اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة محادثات غير معلنة مع الجانب السعودي- فإن المسؤولين السعوديين يتوقعون الآن أن تستمر الحملة لمدة تصل إلى ستة أشهر، بهدف تحقيق مكاسب ميدانية من قبل الحلفاء اليمنيين للمملكة قبل الدخول في أي مفاوضات مع الحوثيين.

وأكد مصدر ثالث مطلع على الخطط السعودية هذه الروايات.

وأشارت المصادر الثلاثة إلى أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الأوسع مع إيران قد يؤدي إلى تراجع حدة النزاع في اليمن.

كما ذكر المصدر الثالث أن الرياض تعتقد أن حصولها على دعم هجومي من الولايات المتحدة -وهو دعم امتنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تقديمه حتى الآن- قد يسهم في تغيير مسار الصراع، مما يتيح للقوات المدعومة من السعودية تحقيق المكاسب المرجوة في غضون أسابيع.

ورفض مسؤول في وزارة الخارجية السعودية التعليق على وجهات نظر المسؤولين السعوديين كما نقلها المسؤولون الغربيون.