قال الإعلامي أحمد موسى إن مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن يشهد، اليوم الاربعاء، احتفالية كبرى لتكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، والتي تُعد من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف موسى، عبر حسابه الرسمي علي موقع اكس ، أن التكريم يأتي تقديرًا لشجاعة الرئيس الراحل ومبادرته التاريخية لتحقيق السلام، ودوره في إنهاء حالة الحرب وصناعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح أن مراسم التكريم داخل الكونجرس الأمريكي سيحضرها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، ممثلًا عن أسرة الرئيس الراحل أنور السادات.

وتابع أحمد موسى: "يستحق القائد والزعيم الرئيس أنور السادات هذا التكريم والتقدير لما قام به من اتخاذ القرار الشجاع نحو السلام، وتقديرًا لمصر ودورها التاريخي والمستمر للحفاظ على السلام ودعمها للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد موسى أن هذا التكريم يعكس الرؤية الثاقبة للزعيم الرئيس السادات في صنع السلام وتوقيع المعاهدة مع إسرائيل عام 1979.

وأشار إلى أن منح الميدالية الذهبية يتم وفق قانون خاص يصدره الكونجرس، وقد صدر القانون عام 2018 بمنح الرئيس السادات الميدالية لإرثه التاريخي.

وذكّر موسى بأنه سبق أن حصل الرئيس السادات على جائزة نوبل للسلام، مختتمًا بقوله: "سيستمر اسم الرئيس الراحل أنور السادات حاضرًا كبطل للحرب والسلام".