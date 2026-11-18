عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات حول اختطاف واحتجاز عاملة الإغاثة الأمريكية ليلى شويكاني، التي اختفت في سوريا عام 2016، وذلك وفقًا لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

سافرت شويكاني، المولودة في الولايات المتحدة، إلى سوريا في عام 2015 لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في الغوطة الشرقية، وهي منطقة كانت آنذاك تحت سيطرة جماعات المعارضة التي تقاتل نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

تم احتجازها من قبل قوات الحكومة السورية في فبراير 2016 لمدة 10 أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب قبل نقلها إلى محكمة عسكرية، وفقًا لموقع Rewards for Justice الإلكتروني.

وبحسب ما ورد تم إعدام شويكاني في سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة في 28 ديسمبر 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العديد من المدنيين احتُجزوا أو اختفوا قسراً أو قُتلوا داخل شبكة سجون المخابرات الجوية السورية (SAFI) في الوقت الذي سعت فيه قوات الأسد إلى استعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ولا يزال اثنان من المسؤولين السابقين في نظام الأسد، وهما المدير السابق لمنظمة "سافي" جميل حسن ومدير السجن العميد عبد السلام فجر محمود، طليقين ويعتقد أنهما يمتلكان معلومات بالغة الأهمية حول مصير شويكاني وضحايا آخرين لنظام السجون.

يسعى برنامج "مكافآت من أجل العدالة" للحصول على معلومات حول قضية شويكاني كجزء من الجهود المبذولة لكشف الظروف المحيطة باحتجازها واختفائها.