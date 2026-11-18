أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تنظيم عرض ثالث وأخير لفيلم «البصير» للمخرج العراقي علي طوفان الفتلاوي، يوم الخميس 19 نوفمبر، الساعة 12:30 ظهرًا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك استجابةً للإقبال الجماهيري الكبير على الفيلم ونفاد تذاكر عرضيه الأول والثاني، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من المهرجان، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر.

ومن المقرر إتاحة تذاكر العرض الإضافي للجمهور من خلال قنوات الحجز الرسمية للمهرجان وموقع تذكرتي، لإتاحة فرصة جديدة لمشاهدة الفيلم الذي ينافس في مسابقة آفاق السينما العربية، بعد أن شهد عرضه العالمي الأول يوم الجمعة 13 نوفمبر، وسط حضور جماهيري لافت.

ويحكي فيلم «البصير» قصة أيوب، الملاح الأعمى الذي يعيش في الأهوار العراقية الممتدة بلا نهاية، وفي إحدى الليالي يقع في حب امرأة غامضة، لكن لا أحد يصدق أنها موجودة بالفعل، فيجد نفسه مضطرًا إلى إثبات حقيقة حبه، في رحلة تتداخل فيها الحقيقة مع الخيال، وتطرح تساؤلات حول الحب والإيمان والقدرة على رؤية ما يتجاوز حدود البصر.

فيلم «البصير» من تأليف وإخراج علي طوفان الفتلاوي، الذي يشارك في إنتاجه من خلال شركته في العراق «كرادة فيلم»، بالتعاون مع المنتج سمير. ويشارك في بطولة الفيلم أحمد مونيكا، وسامية الرحماني، وكحيل خالد، وعواطف نعيم، وزهراء غندور، وعزيز خيون.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير يونس روي إيمر، ويتولى المونتاج بول أفونديه وعلي طوفان، وتسجيل ومزج الصوت في موقع التصوير بارنابي هول ونيكولا أدامينا برونر، وتصميم الصوت غويدو هيلبلينغ، والمزج الصوتي النهائي ماركوس مول، والموسيقى التصويرية مارسيل فايد، والإدارة الفنية ريا عاصي، وتصميم الإضاءة كاسبار بروغ، وتصميم الأزياء تامارا نوري، والمكياج مارينا إيبي، واختيار الممثلين الفونسينا ديامانتة وعلي طوفان.

عن المخرج علي طوفان الفتلاوي

نشأ علي طوفان الفتلاوي في بغداد، وبدأ رحلته الإبداعية في الرسم والشعر، وأصبح عضوًا في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في سن مبكرة. وفي عام 1997، اضطر إلى الانتقال إلى سويسرا بسبب الأوضاع السياسية، حيث حصل على درجة البكالوريوس من مدرسة F+F للفنون والتصميم في زيورخ.

وفي عام 2013، أسّس شركة الإنتاج السينمائي Urakypost Film Production، وأصبح عضوًا في جمعية سويس إيميج (Suissimage)، والجمعية السويسرية لكتّاب السيناريو والمخرجين والمؤلفين (ARF/FDS).

ويُعد طوفان فنانًا متعدد المواهب، إذ تمتد تجربته بين الرسم والشعر والكتابة المسرحية والتمثيل والفنون البصرية والإخراج السينمائي. وقد أخرج عددًا من الأفلام القصيرة، وحصدت سيناريوهاته العديد من الجوائز، كما امتدت خبرته إلى فنون الأداء، حيث حصل على جائزة الفن السويسرية عام 2012، وجائزة فن البرفورمنس عام 2011، وقدم ورشًا فنية في مؤسسات مرموقة، من بينها جامعة بوسطن للفنون والكلية الملكية للفنون في لندن.

ويُمثل «البصير» تجربته الروائية الطويلة الأولى، بعد رحلة من التطوير والإنتاج بميزانية بلغت 2.2 مليون دولار، كما سبق اختيار المشروع للمشاركة في سوق مهرجان كان السينمائي خلال مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. وفي عام 2021، شارك طوفان في إخراج الفيلم القصير الحائز على جوائز «Eating the Silence».