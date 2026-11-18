دخلت أزمة المستحقات المالية بين نادي الزمالك وحسام عبد المجيد مدافع الفريق السابق والمحترف حاليا في الدوري البلغاري مرحلة جديدة من التصعيد بعدما انتهى محامي اللاعب من إعداد الشكوى الرسمية المقرر تقديمها إلى اتحاد الكرة للمطالبة بالحصول على مستحقات مالية يقدرها حسام عبد المجيد بنحو 700 ألف جنيه.

وشهد الملف تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة بعدما استقر محامي اللاعب على منح إدارة الزمالك فرصة أخيرة للتوصل إلى تسوية ودية قبل اتخاذ الخطوة القانونية المنتظرة في ظل استمرار الخلاف بين الطرفين حول أحقية اللاعب في المبلغ المطالب به وطبيعة الخصومات التي أدرجها النادي في الحساب الختامي لمستحقاته المالية.

وبحسب آخر التطورات فإن محامي حسام عبد المجيد سيجري محاولة أخيرة للتواصل مع مسؤولي الزمالك أملا في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة دون اللجوء إلى الإجراءات الرسمية على أن يتم تقديم الشكوى إلى اتحاد الكرة خلال 48 ساعة حال عدم الاستجابة لمطالب اللاعب.

محامي حسام عبد المجيد يجهز الشكوى.. و48 ساعة تفصل عن التصعيد

وتتمثل أبرز المستجدات في انتهاء محامي اللاعب من تجهيز ملف الشكوى والمستندات الخاصة بالمطالبة المالية ليصبح التصعيد القانوني جاهزا حال فشل المحاولة الأخيرة مع إدارة الزمالك.

ولا يرغب اللاعب في استمرار أزمة مستحقاته دون حل خاصة أنه يرى أحقيته في الحصول على المبلغ المتبقي من مستحقاته عن الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء بينما يتمسك مسؤولو النادي بوجهة نظر مغايرة مؤكدين أن المبالغ محل الخلاف خضعت لخصومات مالية وفقا للائحة الفريق وبنود العقد المبرم مع اللاعب.

وتمنح المهلة الأخيرة إدارة الزمالك فرصة لتسوية الملف قبل انتقاله إلى مرحلة الشكاوى الرسمية وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراءات جديدة بين الطرفين في حال تمسك كل منهما بموقفه وعدم التوصل إلى اتفاق.

إنذاران رسميان يشعلان الأزمة من جديد

وتعود تفاصيل الأزمة إلى مطالبة حسام عبد المجيد بالحصول على مستحقات مالية متأخرة تصل إلى نحو 700 ألف جنيه وهو ما دفعه إلى إرسال إنذارين رسميين إلى نادي الزمالك طالب خلالهما بسرعة تسوية مستحقاته المالية وإنهاء الملف بصورة نهائية.

وتسببت الإنذارات في إعادة فتح الملف داخل النادي حيث بدأت الإدارة مراجعة اللائحة المالية الخاصة بالفريق الأول إلى جانب بنود العقوبات والخصومات التي تم تطبيقها على اللاعب خلال فترة وجوده مع الفريق للتأكد من سلامة الإجراءات المالية المتخذة قبل اتخاذ أي قرار بشأن المطالبات.

وتحول الخلاف من مجرد مطالبة مالية إلى نزاع حول تفسير البنود التعاقدية بعدما اعتبر اللاعب أن هناك مبلغا مستحقا لم يحصل عليه في حين يرى النادي أن الحساب الختامي تم إعداده وفقا للائحة والعقد وأن الخصومات التي جرى تطبيقها لا تمثل مخالفة تستوجب إعادة صرفها.

696 ألف جنيه خصومات في حساب اللاعب.. والزمالك يتمسك باللائحة

وكشف الحساب التفصيلي الذي أرسله الزمالك إلى حسام عبد المجيد عن تطبيق خصومات مالية بلغت نحو 696 ألف جنيه وهو الرقم الذي يمثل جوهر الخلاف بين الطرفين.

وتضمنت الخصومات 90 ألف جنيه بسبب البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعب خلال مشاركاته مع الفريق وفقا للحساب الذي أعده النادي بالإضافة إلى خصم 606 آلاف جنيه تمثل نسبة 10% من مستحقات اللاعب استنادا إلى بند تعاقدي مرتبط بعدم التتويج ببطولتين خلال الموسم الواحد.

ويستند مسؤولو الزمالك في موقفهم إلى أن الفريق لم يحقق سوى لقب الدوري خلال الموسم المعني وهو ما يستوجب من وجهة نظر الإدارة تطبيق الخصم المنصوص عليه في العقد وبالتالي عدم أحقية اللاعب في المطالبة بالمبلغ الذي يعتبره مستحقا له.

في المقابل يتمسك حسام عبد المجيد بموقفه بشأن المستحقات المتبقية وهو ما دفع محاميه إلى تجهيز الشكوى والمضي في إجراءات المطالبة الرسمية حال عدم التوصل إلى تسوية خلال المهلة المحددة.

750 ألف جنيه مكافأة الدوري.. وتحويل 1.5 مليون جنيه إلى حساب اللاعب

وفي إطار توضيح موقفه المالي أشار الزمالك إلى حصول حسام عبد المجيد على مكافأة قدرها 750 ألف جنيه عقب التتويج ببطولة الدوري كما تضمن كشف الحساب إشارة إلى تحويل مبلغ مليون و545 ألفا و710 جنيهات إلى الحساب البنكي للاعب يوم 23 سبتمبر الماضي رغم رحيله عن صفوف الفريق.

ويستند النادي إلى هذه الأرقام في تأكيده تسوية الالتزامات المالية المستحقة للاعب وفقا للحسابات المعتمدة لديه إلى جانب تطبيق الخصومات التي يرى أنها مستندة إلى اللائحة وبنود التعاقد.

لكن هذه التفاصيل لم تنه الخلاف حتى الآن بعدما استمر تمسك اللاعب بالحصول على نحو 700 ألف جنيه وهو ما دفع الأزمة إلى مرحلة جديدة أصبح فيها تدخل اتحاد الكرة احتمالا قائما خلال الساعات المقبلة.

هل تنجح المحاولة الأخيرة أم تنتقل الأزمة إلى اتحاد الكرة؟

وتقف أزمة حسام عبد المجيد والزمالك حاليا أمام مفترق طرق في ظل وجود مهلة أخيرة تسبق تقديم الشكوى رسميا حيث سيكون على إدارة النادي حسم موقفها من المطالب المالية للاعب سواء بالوصول إلى تسوية أو التمسك بالحساب الذي أرسلته إليه.

وفي المقابل يبدو محامي اللاعب مستعدا لاتخاذ الخطوة القانونية بعدما انتهى بالفعل من إعداد الشكوى ولم يتبق سوى المحاولة الأخيرة مع مسؤولي القلعة البيضاء قبل تقديمها خلال 48 ساعة.

وتحمل الساعات المقبلة أهمية كبيرة في تحديد مسار الأزمة التي قد تنتهي باتفاق ودي يحفظ حقوق الطرفين أو تنتقل إلى اتحاد الكرة للفصل في المطالبات المالية والمستندات المقدمة من كل جانب.