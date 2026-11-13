حسام عبد المجيد يدخل حسابات الأهلي بقوة من جديد

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن تحرك جديد من جانب النادي الأهلي للتفاوض مع حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب عاد بقوة إلى حسابات القلعة الحمراء.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يعتزم فتح باب المفاوضات مع حسام عبد المجيد عقب مواجهة بيراميدز مباشرة، مستغلًا فترة وجود اللاعب في مصر قبل عودته إلى فريقه.

وأضاف: «الأهلي هيتكلم مع حسام عبد المجيد بعد ماتش بيراميدز على طول قبل عودته لفريقه، وهيستغل فترة تواجده في مصر، لكن اللي أقدر أقوله إنه رجع للصورة بقوة».

ويأتي ذلك في إطار تحركات الأهلي لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام بتعزيز الخط الخلفي للفريق، في ظل سعي الإدارة لتوفير العناصر القادرة على المنافسة في مختلف البطولات.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة المسابقة.