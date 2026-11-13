تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ملف تجديد عقد أفشة

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء تستعد لتقديم عرض لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود رغبة داخل النادي في استمراره.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي بدأ التحرك لتجهيز عقد جديد لأفشة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا داخل النادي للإبقاء على اللاعب وعدم التفريط في خدماته.

وأضاف: «معلومة على ضمانتي، وممكن يكون أفشة نفسه لسه ميعرفهاش، الأهلي بيجهز عقد التجديد لأفشة، والناس عايزينه يستمر خلاص».

وتابع الناقد الرياضي أن أفشة لن يتردد في الموافقة على تجديد عقده حال تقديم عرض رسمي من إدارة الأهلي، قائلًا: «حسب معلوماتي، أفشة لو اتعرض عليه التجديد هيوافق فورًا».

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، ليحصد العلامة الكاملة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بيراميدز وتقليص الفارق معه إلى نقطة واحدة، ومواصلة المنافسة على صدارة الدوري، بينما يطمح الفريق السماوي للحفاظ على القمة ومواصلة سلسلة انتصاراته.