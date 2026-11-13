أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ

جرثومة المعدة، والمعروفة اختصارًا بـ H. pylori، هي بكتيريا حلزونية الشكل تُصيب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة. تستطيع هذه البكتيريا البقاء في بيئة المعدة الحمضية، وقد تُسبب التهابًا مزمنًا يُعرف بالتهاب المعدة، أو قرحة في المعدة والاثني عشر.

تُعدّ عدوى جرثومة المعدة شائعة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما تُكتسب خلال مرحلة الطفولة. يبقى العديد من المصابين غير مدركين لإصابتهم لعدم ظهور أي أعراض واضحة عليهم.

مع ذلك، في بعض الحالات، قد تُلحق البكتيريا الضرر ببطانة المعدة، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات، بما في ذلك قرحة المعدة وأنواع معينة من سرطان المعدة.

الأعراض المبكرة للإصابة بجرثومة المعدة (H. pylori)



قد تكون الأعراض المبكرة للإصابة بجرثومة المعدة (H. pylori) غائبة أو يصعب التعرف عليها؛ إذ يمكن لهذه البكتيريا أن تبقى في المعدة لسنوات دون التسبب في أي شعور ملحوظ بالانزعاج.

وعند ظهور الأعراض، قد تكون في بدايتها خفيفة أو متقطعة، وتشمل ما يلي:

شعور خفيف بالحرقان أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن.

انتفاخ متكرر، لا سيما بعد تناول الوجبات.

غثيان عرضي أو شعور بعدم الراحة في المعدة.

تجشؤ متكرر.

ضعف الشهية.

الشعور بالشبع بسرعة أكبر من المعتاد.

لا توجد مجموعة محددة من الأعراض التي يمكن من خلالها الجزم بوجود إصابة بجرثومة المعدة في مراحلها الأولى. كما أن شدة الأعراض لا تعكس بالضرورة مدى التهاب المعدة أو وجود مضاعفات.

إذا استمرت آلام البطن أو الانتفاخ أو الغثيان، أو إذا تكرر ظهورها، فيمكن للطبيب أو المختص الصحي المساعدة في تحديد السبب الكامن وراء ذلك.

جرثومة المعدة

ما هي أكثر أعراض الإصابة بجرثومة المعدة (H. pylori) شيوعاً؟



تختلف أعراض الإصابة بجرثومة المعدة من شخص لآخر؛ فمعظم المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض، ولكن عندما تؤدي العدوى إلى التهاب في المعدة أو قرحة هضمية، قد تظهر مجموعة من المشكلات الهضمية.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً ما يلي:

ألم في الجزء العلوي من البطن: شعور بألم خفيف أو وجع أو حرقة في أعلى البطن، قد يزداد سوءاً عندما تكون المعدة فارغة.

الانتفاخ: الشعور بامتلاء أو ضغط أو انزعاج في البطن، خاصة بعد تناول الوجبات.

الغثيان: شعور بعدم الارتياح في المعدة، قد يصاحبه أحياناً القيء.

التجشؤ المتكرر: خروج الغازات من المعدة عن طريق الفم بشكل متكرر، وغالباً ما يرتبط بعسر الهضم أو الشعور بعدم الراحة في البطن.

فقدان الشهية: تراجع الرغبة في تناول الطعام، مما قد يؤدي أحياناً إلى تغير في العادات الغذائية.

الشعور المبكر بالشبع: الإحساس بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة فقط من الطعام.

فقدان الوزن غير المبرر: خسارة الوزن دون قصد، وهو أمر قد يحدث بالتزامن مع أعراض هضمية مستمرة، ويستدعي إجراء تقييم طبي.

ووفقاً لوزارة الصحة السعودية، فإن الكثير من الأشخاص المصابين بجرثومة المعدة لا تظهر عليهم أي أعراض. ​​أما لدى آخرين، فقد تؤدي العدوى إلى التهاب المعدة أو القرحة الهضمية، مما يسبب ألماً في البطن، وغثياناً، وانتفاخاً، وفقداناً للشهية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعراض ليست حصرية لجرثومة المعدة؛ إذ يمكن أن تسبب حالات أخرى -مثل الارتجاع الحمضي، وعسر الهضم الوظيفي، واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى- شعوراً مشابهاً بعدم الراحة. لذا، فإن إجراء تقييم طبي وفحوصات دقيقة يعد أمراً ضرورياً لتأكيد الإصابة.