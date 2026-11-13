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انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام يمنية بسماع انفجار قوي في عدن ناجم عن استهداف بمسيرة على جبل حديد.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارًا يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة عام آخر حتى 14 نوفمبر 2027، كما يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات على اليمن بموجب القرار ذاته حتى 15 ديسمبر 2027.

وبموجب القرار، يتم تمديد العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على الأفراد المتورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو الذين يقدمون الدعم لهذه الأعمال، حسبما جاء في بيان على موقع الأمم المتحدة الرسمي.

اليمن عدن جبل حديد مجلس الأمن الدولي

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